Alcalde presume nuevo rostro de Coyoacán rumbo al Mundial y garantiza seguridad a turistas

Alcalde de Coyoacán comparece ante el Congreso CDMX

Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán —donde se realizarán cinco partidos del Mundial 2026— celebró que, a menos de un mes de la justa deportiva, la demarcación ya está lista, “con un nuevo rostro”, para recibir a las y los visitantes.

“Coyoacán sí tiene un nuevo rostro, y a 26 días de que inicie la Copa del Mundo, podemos decir con certeza que el balón está en nuestra cancha, porque Coyoacán es la sede y así vamos a seguir, imparables y comprometidos”, dijo durante su comparecencia ante Congreso de la Ciudad de México.

Al rendir cuentas sobre los avances de su administración mencionó resultados en materia de seguridad, obra pública, servicios urbanos, recuperación del espacio público y desarrollo social; aseguró que la política social debe construirse con sentido humano, privilegiando la justicia social para garantizar que nadie se quede atrás.

Ante medios de comunicación destacó que la alcaldía que gobierna ya está lista para recibir a los millones de visitantes durante el Mundial y garantizó que el evento se realizará en un entorno de paz; informó que en Coyoacán se realizaron obras públicas no sólo para el evento, o los cinco partidos, sino que perdurarán generaciones.

“Llegamos bien, estamos muy bien organizados en movilidad, muy organizados en cuanto al ingreso al primer perímetro y seguimos trabajando en la vialidad”, afirmó.

Sobre el comercio ambulante detalló que se trabaja en la reorganización ya que no estará permitido durante la temporada mundialista, dentro de la primer milla.

“Estamos trabajando con distintas organizaciones para tener distintas opciones para ellos. Porque al final, las personas tienen que seguir trabajando para vivir. Y por supuesto que los vamos a respaldar”.

La Casa de la Copa del Mundo

El alcalde explicó que para los preparativos del Mundial se instaló una mesa de la Copa del Mundo con diferentes actores, incluidos la FIFA, que aseguraron que la justa deportiva se desarrolle con paz, que haya movilidad, seguridad, información y turismo.

“Coyoacán no tiene muchos museos, es un museo, con distintos lugares de interés, que son atractivos a nivel nacional”.

A partir del 20 de mayo, en el Jardín Centenario se abrirá la Casa de la Copa del Mundo, un punto de encuentro con personal de turismo de la alcaldía y de distintas embajadas que dará atención a los visitantes que así lo requieran.

“Tendremos asistencia legal, ministerio público, enfermería, ambulancia, teléfonos de emergencia... Si se le pierde un documento a alguien contaremos con asesoramiento”.

Añadió que también habrá un mapa turístico de la alcaldía, “el mejor mapa turístico de la republica mexicana”, dijo, al señalar que ahí estarán marcados sitios de interés, los mercados públicos, recomendaciones gastronómicas y más.

En la Casa de la Copa del Mundo también habrá una exposición sobre los Mundiales anteriores, “tendremos los jerseys de los 48 equipos que participarán en el Mundial y tendremos una réplica de la copa para que se sienta el ambiente mundialista”.

El alcalde se mostró muy optimista al dar su quiniela “2-0 favor México, nos vamos a defender muy bien”, dijo entre risas.

Giovani Gutiérrez dio a conocer que los turistas ya comenzaron a llegar a Coyoacán y en los últimos 30 días se han registrado la visita de 167 distintas nacionalidades en un sistema implementado por la alcaldía que se llama “Sentimientos de Coyoacán”.

“Vengan a Coyoacán, van a estar seguras, van a estar seguros, habrá diferentes actividades en el centro Coyoacán durante Copa del Mundo... Coyoacán es historia, cultura, es memoria, es identidad, es corazón vivo de la República”, enfatizó.

Reconocen legisladores avances

Legisladores de las distintas bancadas, incluidos Morena, el PVEM y Movimiento Ciudadano, reconocieron que es notable la coordinación para la atención de los problemas. Lo anterior fue celebrado por el alcalde y aseguró que siempre estará abierto a escuchar a las distintas voces.

Durante la reunión el alcalde dio a conocer decenas de acciones emprendidas, entre ellas, se han entregado más de 30 mil paquetes de útiles escolares, se han pintado edificios y fachadas equivalentes a 420 mil metros cuadrados; se han sustituido más de 7 mil luminarias; más de 46 mil metros de banquetas y más de 10 mil metros de guarniciones en lo que va de esta administración.

También se han intervenido más de 3 millones de áreas verdes, a ello se suman las casi 5 mil mastografías para mujeres de alta marginación; se han hecho 7 mil visitas de seguridad casa por casa; 436 recorridos pie tierra; 52 operativos contra chelerías ilegales; 36 dispositivos de chatarrización con el retiro de más de 2 mil 600 vehículos.

Además se ha impulsado la cultura y el deporte con 75 acciones de mantenimiento a casas de Cultura e intervención en los 11 deportivos, dos gimnasios y ocho albercas.

“Sin falsas modestias, podemos decir que esta administración sí ha cumplido, sí ha dado resultados; más allá de las palabras, están los hechos”, afirmó el alcalde.