Encabeza Isaac Montoya Segunda Caminata por la Inclusión y Visibilizando el Autismo

El presidente municipal de Naucalpan de Juárez, Isaac Montoya Márquez, encabezó la Segunda Caminata por la Inclusión “Visibilizando el Autismo, Celebrando la Inclusión”, como parte de las actividades realizadas en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

El evento reunió a más de mil personas en la explanada del Palacio Municipal, donde familias, integrantes de asociaciones, autoridades y ciudadanos participaron en una jornada enfocada en promover la inclusión y el respeto hacia las personas dentro del espectro autista.

Durante la caminata, el alcalde reafirmó el compromiso de su administración para construir un municipio más humano, incluyente y accesible para todas las personas.

Uno de los anuncios más importantes realizados durante el evento fue la próxima apertura de la Casa del Autismo, un espacio que brindará atención integral a niñas, niños y familias, y que será único en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, Isaac Montoya informó que en la colonia Altamira se construirá un parque totalmente inclusivo, diseñado para personas dentro del espectro autista, personas con discapacidad y adultos mayores con movilidad reducida.

El alcalde destacó que la inclusión no debe verse únicamente como un acto simbólico, sino como una forma de gobernar y entender las necesidades de la población para construir comunidades más empáticas y solidarias.

También compartió parte de su experiencia personal como padre de un hijo dentro del espectro autista, situación que, dijo, le ha permitido comprender de manera cercana los retos que enfrentan muchas familias.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Adriana G. Escobar, señaló que visibilizar el autismo significa reconocer los derechos, dignidad y sensibilidad de las personas neurodivergentes, quienes durante muchos años enfrentaron incomprensión y exclusión social.

Las autoridades municipales destacaron que actualmente el DIF Naucalpan cuenta con un modelo educativo especializado para personas con discapacidad, el cual ha permitido integrar a decenas de niñas y niños a espacios educativos.

Como parte de las actividades, se instaló el mural “Somos infinitos e infinitas”, donde asistentes dejaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia personas neurodivergentes y sus familias.

La caminata concluyó en Plaza Revolución, donde se realizaron actividades recreativas, consultas médicas, orientación nutricional, túneles sensoriales y dinámicas para niñas y niños.