Vinculan a proceso a mujer que asfixió e intentó quemar el cuerpo de un hombre en Tlalpan

Detenida Karla "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Karla “N”, investigada por el homicidio de un hombre que perdió la vida por asfixia.

De acuerdo con la investigación, el cinco de mayo de 2026, Karla “N” habría agredido físicamente y asfixiado a un hombre hasta provocarle la muerte en un domicilio ubicado en la colonia El Zacatón, alcaldía Tlalpan.

Tras los hechos, la mujer salió del inmueble y regresó con bidones de gasolina, presuntamente con la intención de incinerar el cuerpo. Sin embargo, una explosión accidental provocó un incendio que alertó a vecinos, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Durante la atención del siniestro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a Karla “N” con quemaduras en el rostro y la trasladaron a un hospital. Posteriormente, los oficiales localizaron a la víctima sin vida en el inmueble.

A partir del reporte de la SSC, la Fiscalía CDMX inició la investigación correspondiente. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal pericial se trasladaron al lugar de los hechos, donde recolectaron indicios para su posterior análisis.

Por lo tanto, las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión en su contra el 11 de mayo, luego de que la imputada fuera dada de alta del hospital donde recibía atención médica.

Durante la audiencia celebrada el 12 de mayo, la Fiscalía CDMX presentó dictámenes en fotografía, química y genética, así como testimonios y otros datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial determinar la vinculación a proceso de Karla “N” por el delito de homicidio calificado. Asimismo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.