Colapsa grúa en la Colonia Roma Sur: reportan al menos cinco heridos Las autoridades atendieron el incidente, donde se reportan cinco personas lesionadas tras el colapso de una grúa (@JefeVulcanoCova y @SSC_CDMX)

Colapsa grúa telescópica en un edificio en construcción en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc; hasta el momento se registran cinco heridos.

Tras el colapso de la grúa en una obra en construcción ubicada en la Av. Cuauhtémoc y Viaducto, en la colonia Roma Sur, cerca de Parque Delta las autoridades atienden el incidente.

Al lugar acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes atendieron a las personas heridas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que no se tiene registro de otros trabajadores atrapados.

“Al momento, atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica”, compartió en su cuenta de X el Jefe Vulcano Cova del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

#AlMomento, atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/AvfNRUbT1L — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

Cae grúa de construcción en la Roma Sur: ¿Qué provocó el accidente?

Hasta el momento se desconoce qué causó el desplome de la grúa en un edificio cerca de Parque Delta; sin embargo, las autoridades acordonaron la zona y atendieron a los heridos.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió al lugar de los hechos donde informó que, a partir de datos preliminares, los cuerpos de emergencia atendieron a tres hombres y una mujer, quienes resultaron sin heridas de gravedad.