Bomberos de la CDMX realizan primer Mega Entrenamiento en el Monumento a la Revolución

Más de mil 200 personas participaron en la jornada deportiva organizada por el Heroico Cuerpo de Bomberos

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevó a cabo este domingo su primer Mega Entrenamiento gratuito en la explanada del Monumento a la Revolución, con la participación de alrededor de mil 200 personas y 200 elementos de la corporación.

El director general del organismo, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la rutina realizada forma parte del entrenamiento cotidiano que desarrollan los bomberos en sus estaciones, como parte de su preparación física y operativa.

El circuito, diseñado por la Academia del Heroico Cuerpo de Bomberos, incluyó seis ejercicios compuestos realizados con dos mancuernas de un kilogramo cada una.

Al finalizar cada serie, las y los asistentes completaron una carrera de 700 metros alrededor del monumento. La dinámica se repitió cuatro veces para concluir la jornada.

La corporación señaló que la actividad tuvo como propósito fomentar la activación física y fortalecer el vínculo con la ciudadanía en un espacio público emblemático de la capital.