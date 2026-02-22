DIF capitalino y Reinserta firman convenio para fortalecer protección de la niñez

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF capitalino) y la asociación civil Reinserta firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención especializada a niñas, niños y adolescentes, así como la capacitación del personal encargado de su protección.

La firma del acuerdo fue encabezada por la directora general del DIF local, Beatriz Rojas Martínez, y la cofundadora y vocera de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, en las instalaciones de la organización. El objetivo central es establecer mecanismos de coordinación que contribuyan a reducir factores de riesgo y consolidar entornos más seguros para las infancias y adolescencias en la capital.

Durante el acto, la titular del DIF destacó que la suma de esfuerzos entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil es clave para la restitución de derechos y la mejora en la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Señaló que el trabajo territorial permite dimensionar de manera directa las problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes, lo que obliga a reorganizar recursos humanos y optimizar el presupuesto para ampliar el impacto de las acciones.

Por su parte, el director ejecutivo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Ciudad de México, Rubén Linares Flores, indicó que ambas instituciones comparten el objetivo de prevenir la violencia y promover entornos seguros, además de generar oportunidades para el desarrollo integral mediante servicios de alimentación, salud, acompañamiento psicológico, asistencia social y protección de derechos.

En representación de Reinserta, Saskia Niño de Rivera subrayó la relevancia del acuerdo y reconoció la labor cotidiana del DIF capitalino en favor de la niñez. Afirmó que la organización se suma a esta tarea con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y ampliar el alcance de los programas dirigidos a población en situación de vulnerabilidad.

La directora estratégica de Proyectos de la asociación, Dulce Azucena Fuentes Leal, señaló que el convenio representa el inicio de un trabajo articulado con la intención de generar resultados tangibles en la vida de quienes más lo necesitan, más allá de un acto protocolario.