Delfina Gómez encabeza Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia en Toluca

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, que reunió a 12 mil personas en las calles del centro de Toluca.

La Mandataria estatal presenció el paso de una bandera monumental, tres banderas de guerra, cuatro mil 832 elementos, 33 contingentes, 253 vehículos, siete carros alegóricos, 79 caballos, 60 canes, dos halcones, seis drones y tres aeronaves.

Los asistentes presenciaron el paso del helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) que realizó una demostración aérea junto con elementos del Equipo Táctico de Reacción Aeromóvil (ETRA), de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), en conjunto con el Grupo Táctico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

También se pudieron observar carros alegóricos que rindieron homenaje a figuras de la Independencia como Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón y Josefa Ortiz Téllez-Girón. Otros resaltaron el papel de las mujeres indígenas y el cuidado de los seres sintientes, como expresiones de la historia, la diversidad y la identidad mexiquenses.

Delfina Gómez encabeza Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia en Toluca

En el desfile participaron integrantes de las Secretarías de Bienestar, Cultura y Turismo y Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes recibieron el reconocimiento de las familias reunidas a lo largo del recorrido.

Como medida de protección para los asistentes, la SSEM desplegó 466 elementos y 60 unidades, en coordinación con autoridades federales y municipales. Este trabajo conjunto permitió mantener saldo blanco tanto en la Ceremonia del Grito de Independencia, a la que asistieron 30 mil personas, como en el Desfile Cívico Militar.

Acompañaron a la Gobernadora José Efraín Amancio González Zea, Comandante de la 22/a Zona Militar, Horacio Flores Fonseca, Coordinador de la Guardia Nacional en la entidad, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, así como integrantes del Gabinete legal y ampliado.