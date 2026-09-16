Huixquilucan prepara Festival Folklórico 2026 para celebrar las raíces mexicanas

Huixquilucan

El municipio de Huixquilucan prepara una jornada dedicada a las tradiciones y expresiones culturales de México con la realización del Festival Folklórico 2026, evento que reunirá a familias y visitantes el próximo 27 de septiembre en la Explanada Municipal. La actividad se llevará a cabo de las 12:00 a las 16:00 horas, con un programa enfocado en la música, la danza y las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.

A través de la invitación difundida por el gobierno municipal, se hizo un llamado a la población a participar en esta celebración y disfrutar de las expresiones del folclor nacional “¡Celebremos nuestras raíces!”, señala la convocatoria, que invita a los habitantes de Huixquilucan a formar parte del Festival Folklórico 2026. El evento busca ofrecer un espacio para que las familias puedan acercarse a las tradiciones mexicanas mediante diferentes manifestaciones culturales. La danza folklórica será uno de los principales atractivos de la jornada, con la participación de bailarines que mostrarán parte de los bailes tradicionales del país.

La celebración se realizará en la Explanada Municipal de Huixquilucan, un espacio que será habilitado para recibir a los asistentes durante las cuatro horas que contempla el programa. El festival forma parte de las actividades culturales impulsadas en el municipio y tiene como uno de sus objetivos acercar a la población a las costumbres y expresiones artísticas que representan a diferentes regiones de México.

La danza folklórica mexicana se caracteriza por utilizar vestuarios, música y movimientos que tienen relación con las tradiciones de distintas comunidades. Los trajes utilizados por los bailarines también permiten representar parte de la diversidad cultural que existe en el país. En la imagen de la convocatoria del evento se observan tres bailarinas portando vestidos amplios con diferentes colores, elementos que hacen referencia a las celebraciones y danzas tradicionales mexicanas.

El encuentro también representa una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y adultos conozcan o se acerquen a las expresiones culturales mexicanas en un ambiente familiar. La invitación está dirigida a los habitantes del municipio y a quienes deseen acudir a la Explanada Municipal para disfrutar de las actividades programadas. El Festival Folklórico 2026 se realizará el domingo 27 de septiembre, de las 12:00 a las 16:00 horas. La entrada al evento forma parte de la convocatoria pública realizada por el municipio para celebrar las raíces y tradiciones de México.

Además de ser una actividad de entretenimiento, los festivales folklóricos permiten mantener presentes diferentes costumbres que se han transmitido entre generaciones. La música y la danza son algunas de las formas utilizadas para mostrar la historia y diversidad cultural de las distintas regiones del país. En este sentido, la jornada en Huixquilucan buscará reunir a la comunidad alrededor de las tradiciones mexicanas y generar un espacio de convivencia entre las familias. Las autoridades municipales invitaron a la población a reservar la fecha y acudir a la Explanada Municipal para formar parte de esta celebración cultural.

Con el lema “¡Celebremos nuestras raíces!”, Huixquilucan prepara así una tarde dedicada al folclor mexicano, en la que la danza, los colores y las tradiciones serán los protagonistas. El evento se llevará a cabo durante cuatro horas y permitirá a los asistentes disfrutar de una muestra de las expresiones folklóricas que forman parte de la identidad cultural de México.