Gobierno capitalino amplía alumbrado y captación de lluvia en Santa Úrsula

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la jornada número 50 del programa Gobierno Casa por Casa en el pueblo de Santa Úrsula Coapa, donde informó sobre la conclusión de un proyecto enfocado en sustentabilidad, manejo de agua pluvial e infraestructura urbana en esta zona de la alcaldía Coyoacán.

La mandataria explicó que el esquema incluyó la instalación de sistemas de captación de lluvia en viviendas, la colocación de calentadores solares y la habilitación de huertos urbanos, con el objetivo de reducir el consumo de agua potable y gas, así como fortalecer la autosuficiencia de las familias. Además, se construyeron obras hidráulicas para mitigar inundaciones y mejorar el abasto.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, el programa se aplicó en cinco colonias. Ajusco, Pueblo de San Lorenzo Huipulco, Pueblo de Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula y Viejo Ejido de Santa Úrsula. En total se instalaron 16 mil 196 componentes sustentables, entre ellos 5 mil 396 sistemas de captación de agua de lluvia, 4 mil 800 calentadores solares y 6 mil huertos urbanos.

Las autoridades estiman que los sistemas permitirán recolectar más de 300 millones de litros de agua al año. Esto representa, señalaron, una disminución en la dependencia de pipas y una reducción en la presión sobre los mantos acuíferos. En el caso de los calentadores solares, se prevé que las familias beneficiadas puedan reducir hasta 70 por ciento su consumo de gas LP.

En materia hidráulica, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que se rehabilitaron ocho pozos que abastecen a la zona, lo que permitió incrementar en más de 130 litros por segundo la producción conjunta de agua potable. Los trabajos incluyeron sustitución de bombas, motores y equipos eléctricos, así como limpieza profunda de los pozos.

Para atender las inundaciones, se construyeron dos colectores de gran diámetro —uno de un kilómetro y otro de 1.4 kilómetros— conectados a tres tanques reguladores con capacidad total de 10 mil metros cúbicos.

Uno de estos espacios operará como jardín de lluvia, diseñado para infiltrar agua al subsuelo y aprovechar la permeabilidad del suelo de la zona. Según las autoridades, el sistema busca regular los picos de precipitación y evitar que el agua regrese por las coladeras durante tormentas intensas.

En paralelo, la Secretaría de Obras y Servicios informó que se intervienen 174 calles, equivalentes a 52 kilómetros lineales, mediante la instalación de cerca de 2 mil 500 luminarias. El avance reportado es de 60 por ciento y se prevé concluir a finales de marzo. Las nuevas lámparas varían en potencia según el ancho de las vialidades, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en calles y andadores.

Durante la jornada también se dio a conocer el balance general del programa Casa por Casa en la ciudad. De acuerdo con autoridades, se han visitado 111 unidades territoriales, que abarcan más de 6 mil 500 manzanas y 344 mil viviendas, con un registro acumulado de más de 87 mil solicitudes ciudadanas, de las cuales 89 por ciento ya fueron atendidas.

En esta visita a Santa Úrsula y Pedregal de Santa Úrsula se reportaron 633 solicitudes relacionadas principalmente con poda, seguridad, alumbrado, mantenimiento de banquetas y bacheo.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacó la coordinación entre el gobierno central y la demarcación para ejecutar obras de infraestructura y mejoramiento urbano en la zona.