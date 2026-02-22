¿Habrá clases mañana en Edomex? 14 municipios refuerzan seguridad tras disturbios en Jalisco

Regreso a clases SEP 2026: nuevas fechas, calendario escolar y estrategias para ahorrar en lista de útiles

Mientras en otras regiones del país la tensión por hechos violentos obligó a frenar actividades y reforzar operativos, en territorio mexiquense el mensaje de las autoridades fue claro: prevención, calma y vigilancia permanente.

El Gobierno del Estado de México informó que mantiene un despliegue operativo estratégico en los 125 municipios de la entidad con el objetivo de atender cualquier incidente derivado de los disturbios registrados en Jalisco.

Aunque hasta ahora no se reportan personas lesionadas ni desaparecidas, las autoridades decidieron suspender actividades escolares en 14 municipios como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el estado se mantiene bajo vigilancia permanente en coordinación con instancias federales y municipales.

Patrullajes estratégicos, monitoreo en tiempo real y centros de mando activos forman parte del esquema implementado este fin de semana.

La dependencia pidió a la ciudadanía mantener la calma y consultar únicamente canales oficiales, evitando rumores o información no verificada que pueda generar pánico.

Suspensión de clases en 14 municipios

Como parte de las medidas de prevención, la autoridad educativa, en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, determinó suspender clases el lunes 23 de febrero de 2026 en:

Axapusco

Huehuetoca

Donato Guerra

San José del Rincón

Jilotepec

San Antonio la Isla

Villa de Allende

Xonacatlán

Polotitlán

Tultitlán

Tecámac

Coacalco

Chalco

Hueypoxtla

La instrucción aplica para todos los niveles educativos.

Las autoridades también quisieron enviar un mensaje tranquilizador.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que no hay reportes de personas lesionadas y no existen denuncias de desaparecidos vinculadas con los disturbios. Esto refuerza la narrativa de que el operativo es estrictamente preventivo.

Los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de Toluca y Ecatepec mantienen monitoreo permanente, coordinados con fuerzas de los tres órdenes de gobierno.

Además, la población puede utilizar los siguientes medios de comunicación para informar sobre cualquier acto sospechoso que pueda atentar contra la integridad de la población.