Presupuesto 2026 de Ecatepec destina mil 232 millones de pesos a obra pública

El Cabildo de Ecatepec aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de siete mil 569 millones 916 mil 211 pesos, de los cuales mil 232 millones 451 mil 841 pesos serán destinados a obra pública, lo que representa un incremento del 85 por ciento respecto al año anterior.

Durante la segunda sesión extraordinaria del año, el cuerpo edilicio avaló por mayoría el proyecto presupuestal.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, el incremento en el rubro de obra pública equivale a 570 millones de pesos adicionales en comparación con lo asignado en 2025, cuando se aprobaron inicialmente 661 millones de pesos y, mediante adecuaciones presupuestales, se ejercieron 729 millones.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, señaló que el presupuesto aprobado prioriza la inversión en infraestructura y acciones directas para la población, con un enfoque de austeridad administrativa. Indicó que se busca destinar mayores recursos a obras y reducir el gasto en burocracia.

El tesorero municipal, Alejandro Hernández Aguilar, detalló que por primera vez el monto destinado a obra pública supera los mil millones de pesos y explicó que el presupuesto contempla un ahorro de 430 millones de pesos en el capítulo de servicios personales.

Durante la discusión, integrantes del Cabildo señalaron que el presupuesto fortalecerá áreas como infraestructura urbana, alumbrado público y seguridad.

También se informó que los recursos se dirigirán a obras como construcción de cárcamos, pavimentación de vialidades, rehabilitación de redes de agua potable, mejoramiento de áreas verdes y acciones en comunidades consideradas prioritarias.