Aprueba Ecatepec presupuesto 2026 con aumento histórico en obra pública

Sesión de Cabildo en Ecatepec

El Cabildo de Ecatepec dio luz verde al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual asciende a un total de siete mil 569 millones de pesos. Del monto global autorizado, mil 232 millones serán canalizados específicamente a obra pública, lo que representa un incremento del 85 por ciento en comparación con los 661 millones de pesos asignados a este rubro durante el año anterior. La aprobación se dio en el marco de la segunda sesión extraordinaria del órgano edilicio celebrada este año.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó que el documento refleja la postura de su administración, basada en la reducción de gastos administrativos y el fortalecimiento de la inversión en infraestructura. “Este presupuesto muestra muy claramente cuál es la posición del gobierno municipal en este momento y es, por supuesto, de austeridad, que está dirigido cada día más a obras públicas y acciones, y menos en burocracia y asuntos que tengan que ver con temas de interés personal”, declaró la presidenta municipal. La edil enfatizó que el aumento de 570 millones de pesos para obras se logró gracias a un recorte de 430 millones en el capítulo de sueldos del personal.

Durante su intervención, la alcaldesa refrendó su compromiso con el manejo honesto de los recursos y la continuidad de las políticas de austeridad. “En este momento vuelvo a comprometer que lo que cuidamos es el tema de la honestidad, de la austeridad y del compromiso de seguir trabajando a favor del pueblo de Ecatepec”, insistió Cisneros Coss. La mandataria local subrayó que la prioridad del gasto estará enfocada en la inversión y las obras, en detrimento de la estructura burocrática.

Alejandro Hernández Aguilar, tesorero municipal, fue el encargado de detallar las cifras y aclarar las dudas de los integrantes del Cabildo durante la sesión. El funcionario precisó que el monto exacto aprobado es de siete mil 569 millones 916 mil 211 pesos y resaltó que, por primera vez, la partida para obra pública supera la barrera de los mil millones de pesos. Hernández Aguilar explicó que en 2025 se destinaron 661 millones a este rubro, cifra que mediante reconducciones financieras alcanzó los 729 millones ejercidos, mientras que para 2026 la autorización asciende a mil 232 millones 451 mil 841 pesos.

El incremento presupuestal para infraestructura fue respaldado por los ediles presentes, quienes coincidieron en calificar el paquete financiero como un hecho sin precedentes en el municipio. Los regidores señalaron que el presupuesto está diseñado para beneficiar a los sectores más desfavorecidos de la población, con énfasis en áreas neurálgicas como la obra pública, el mantenimiento del alumbrado y el fortalecimiento de la seguridad pública. La aprobación se logró por mayoría durante la sesión extraordinaria.

La regidora Oliva Salinas Tello detalló que los recursos se aplicarán en proyectos de alto impacto social. Entre las acciones previstas se encuentran la construcción de cárcamos, programas de pavimentación, la rehabilitación de las redes de agua potable y el remozamiento de áreas verdes, además de mejoras en el sistema de alumbrado público. La edil recordó que durante 2025 se lograron avances significativos en estas materias y que el nuevo presupuesto permitirá dar continuidad a esos trabajos.

Por su parte, la regidora María del Rocío Chávez Márquez señaló que la distribución del gasto atenderá de manera prioritaria a las comunidades que históricamente han presentado mayores rezagos. Mencionó específicamente a las colonias Luis Donaldo Colosio, Golondrinas, Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos y Quinta Zona, entre muchas otras, como las principales beneficiarias de los recursos destinados a obra pública. La edil afirmó que el presupuesto fortalece la infraestructura municipal con un enfoque de justicia social.

La Crónica de Hoy 2026