CDMX, la 8ª urbe más ruidosa del mundo; exigen sancionar a quienes hagan uso excesivo del claxon

Los habitantes de la CDMX están expuestos a fuentes de ruido como tránsito terrestre, aéreo, antros, restaurantes y talleres, pero hay poca regulación efectiva (Rogelio Morales Ponce)

La Ciudad de México es considerada una de las ciudades más ruidosas del mundo según un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre contaminación acústica; de acuerdo con dicho estudio, la capital ocupa el puesto número 8 a nivel mundial y el primer lugar en Latinoamérica.

La ONU señala que la Ciudad de México supera los 100 decibeles (dB), muy por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son alrededor de 65 dB durante el día para evitar impactos negativos en la salud.

Por lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que refuerce sus acciones y se sancione a quienes operen vehículos particulares y unidades de transporte público o de carga que incurran en el uso excesivo e injustificado del claxon.

El legislador promovente fue el morenista Israel Moreno Rivera, quien señaló que los elementos de la SSC deben intensificar sus acciones para dar cumplimiento a los artículos 7 y 43 del Reglamento de Tránsito.

Moreno Rivera comentó que se busca evitar que el ruido generado por dispositivos acústicos de advertencia, así como de bocinas de alta potencia, afecte la tranquilidad, el ambiente y la salud de la población; aseguró que de esta forma se contribuye a una movilidad segura y saludable.

Informó que, de acuerdo con la OMS, se considera ruido a cualquier sonido superior a 65 dB; que es perjudicial cuando está por encima de los 75 dB, y que resulta doloroso a partir de los 120 dB.

En este sentido, aseguró que las y los habitantes de la capital se exponen diariamente a la alta emisión sonora, siendo las más afectadas las personas adultas mayores, menores de edad, personas con discapacidad y quienes residen y transitan en zonas de alto flujo vehicular.

“La gente ha desarrollado una tolerancia hacia el ruido que dificulta identificar cuando ya se superan los límites considerados seguros para la salud”, agregó.

El diputado aseguró que el ruido excesivo puede llevar a un deterioro progresivo de la calidad de vida de la población, y que al generar un ambiente estresante impacta de forma directa en la convivencia social.

Costo de la multa

Recordó que el Reglamento de Tránsito local ya establece que utilizar el claxon para un fin diferente al de evitar un hecho vial, sobre todo en condiciones de congestión vehicular, y provocar ruido excesivo con el motor, se sancionará con una multa de entre 586 y mil 170 pesos, así como un punto de penalización a la licencia de conducir.

Además, detalló que el Artículo 43 prohíbe instalar o utilizar en vehículos motorizados bocinas o claxon que produzcan ruido excesivo o un sonido diverso al que producía la bocina original de fábrica. El incumplimiento de lo anterior se sancionará con una multa de entre dos mil 930 y tres mil 220 pesos.

El diputado señaló que el volumen de vehículos que transitan en la Ciudad de México genera una excesiva emisión de ruido, por lo que se ubica como la principal fuente de contaminación sonora y ambiental.

Lo anterior, debido al uso constante y excesivo del claxon, así como los motores, frenos y altavoces utilizados en la mayoría de las unidades del transporte público para anunciar la llegada a los destinos y atraer pasaje.