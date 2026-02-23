CDMX reporta operación normal de servicios tras hechos en Jalisco

Gobierno capitalino reporta operación normal de servicios tras hechos en Jalisco

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, tras los acontecimientos ocurridos este domingo en Tepalpa, Jalisco, la capital del país se mantiene en calma y sin afectaciones en su operación institucional y de servicios.

Las autoridades señalaron que el Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, trabaja de manera coordinada con el Gobierno federal para garantizar la seguridad de la población.

De acuerdo con el reporte oficial, todas las oficinas e instituciones públicas operaron con normalidad durante este domingo y continuarán en el mismo ritmo este lunes. Secretarías, organismos descentralizados y dependencias que brindan atención a la ciudadanía no registraron contratiempos.

En materia de movilidad, las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros, el Servicio de Transportes Eléctricos, el Tren Ligero y el Cablebús, no reportaron incidentes que afectaran su funcionamiento.

Asimismo, los servicios de salud, incluidos hospitales y clínicas, mantuvieron sus actividades de manera regular. En el ámbito educativo, las actividades que dependen de la Secretaría de Educación Pública se desarrollarán conforme a lo programado.

El gobierno capitalino indicó que también las actividades económicas y culturales previstas para este lunes se realizarán sin modificaciones.

Las autoridades señalaron que permanecerán atentas ante cualquier situación relevante para la ciudadanía. Por su parte, Clara Brugada llamó a la población a mantener la calma y a informarse a través de canales oficiales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que dará a conocer cualquier evento de relevancia con el objetivo de resguardar la integridad de las y los capitalinos.