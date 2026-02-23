Desmantelan narcotienda en Iztapalapa y atrapan a su dirigente

Cateo Drogas aseguradas durante cateo. (SSC)

Autoridades catearon un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde detuvieron a una mujer, aseguraron 156 dosis de droga y un arma de fuego corta.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificaron un domicilio ubicado en las calles José Aguilar y Maya, de la colonia La Esperanza, el cual era utilizado para la venta de narcóticos.

Los oficiales ingresaron al domicilio, donde aseguraron un arma de fuego corta, 110 bolsas de plástico transparente con cierre hermético con marihuana, 46 dosis de cocaína contenidas en bolsas de plástico de colores negro y rosa, asimismo detuvieron a una mujer de 49 años de edad.

La detenida, junto con la droga y el arma de fuego aseguradas, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Asimismo, el inmueble quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.