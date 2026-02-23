Entrega Huixquilucan repavimentación en El Mirador para mejorar seguridad y plusvalía

Repavimentación con concreto hidráulico de la calle Lluvia

El gobierno de Huixquilucan entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Lluvia, en la colonia El Mirador, en respuesta a una solicitud directa de los vecinos de esta zona. La obra, que requirió una inversión superior a los 580 mil pesos, abarcó más de 350 metros cuadrados de superficie y busca mejorar la seguridad vial del lugar, elevar la plusvalía de las viviendas aledañas y contribuir al desarrollo de la infraestructura vial y la conectividad en el municipio.

Al reunirse con los habitantes de esta calle para encabezar el corte de listón inaugural, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que la rehabilitación de esta vialidad incluyó también trabajos de balizamiento en guarniciones y flechas, así como una limpieza profunda de la zona. La alcaldesa destacó que esta acción es posible gracias a las finanzas sanas con las que cuenta la administración, lo que permite realizar obra pública en todas las zonas del municipio.

“Contar con finanzas sanas, nos permite hacer obra en todo el municipio. Esta calle también es el resultado de la cercanía permanente con los huixquiluquenses, estamos muy pendientes de sus peticiones, como en este caso, para la repavimentación de esta vialidad que aumentará la plusvalía de sus viviendas”, indicó Contreras Carrasco. La edil refrendó el compromiso de su gobierno de cumplir y dar resultados a la población, teniendo como prioridad atender las necesidades ciudadanas.

En el marco de esta entrega, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que mantener las calles y avenidas en óptimas condiciones contribuye significativamente a reducir el riesgo de accidentes. La funcionaria detalló que una superficie de rodamiento en buen estado proporciona mayor estabilidad para los vehículos al eliminar baches y hoyos en el pavimento, lo que se traduce en una mejor experiencia para automovilistas y peatones.

“Una obra más para la colonia El Mirador y para el municipio entero, pues estamos trabajando en todas las zonas para poder llevar trabajos de calidad que mejoren el día a día de las familias de Huixquilucan”, afirmó Castillo Martínez. La directora enfatizó que el gobierno municipal se mantiene atento de manera permanente a las necesidades de la población y trabaja para resolverlas progresivamente con resultados que generan un cambio real en el entorno de las familias.

Como parte de la jornada de atención en El Mirador, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan realizó la entrega de apoyos alimenticios a las familias que se encuentran en situación vulnerable en esta colonia. Esta acción forma parte de los programas sociales impulsados por la administración municipal para garantizar el sano desarrollo de la población y complementar las obras de infraestructura con políticas de bienestar social que beneficien a los sectores más necesitados.

La alcaldesa Romina Contreras reiteró que su gobierno mantiene una política de cercanía permanente con los ciudadanos, lo que permite identificar y atender de manera oportuna las demandas ciudadanas en materia de servicios públicos y obra pública. Con acciones como la repavimentación de la calle Lluvia, el gobierno municipal busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también garantizar condiciones de seguridad y movilidad que eleven la calidad de vida de los huixquiluquenses.

