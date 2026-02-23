Metrópoli

La Secretaría de Educación invita a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de los canales oficiales

Estado de México retoma clases con normalidad en todos los niveles educativos

Por Fátima Chávez
Luego del seguimiento permanente a las condiciones de seguridad, el gobierno mexiquense informó que a partir del martes 24 de febrero se retoman las actividades escolares presenciales con normalidad en los 125 municipios de la entidad.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) señaló que el regreso a clases preseciales aplica para Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, tomando en cuenta las medidas de seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

Se le pide a toda la comunidad estudiantil, así como personal administrativo, acudir a sus planteles y retomar las actividades escolares de manera regular.

Con esta reanudación, la SECTI garantiza el derecho a la educación y a la continuidad académica de las y los estudiantes mexiquenses.

No obstante, se le pide a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México.

