GAM entregará 130 mil uniformes escolares a estudiantes de educación básica

Gustavo A. Madero entregará 130 mil uniformes escolares a estudiantes de educación básica

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, arrancó el programa universal “Me Late Mi Uniforme”, mediante el cual se entregarán 130 mil uniformes deportivos a estudiantes de educación básica en la demarcación.

El arranque se realizó en la explanada de la alcaldía ante madres y padres de familia. De acuerdo con lo informado, el apoyo llegará a alumnas y alumnos de 450 planteles públicos de nivel preescolar, primaria, secundaria y escuelas de atención múltiple, incluyendo a menores con discapacidad.

Cada kit está integrado por playera, pants, chamarra y tenis deportivos. Las autoridades precisaron que la entrega se realizará sin condicionamientos relacionados con el nivel de ingresos de las familias o el promedio académico de los estudiantes, bajo un esquema de cobertura universal.

El alcalde señaló que el objetivo es contribuir a la economía familiar y reducir posibles factores asociados a la deserción escolar. Indicó que la estrategia busca generar condiciones de igualdad entre el alumnado, al evitar diferencias derivadas de la posibilidad de adquirir uniformes nuevos al inicio del ciclo escolar.

También mencionó que la política social se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de atención a las causas que inciden en el acceso y permanencia en la educación.

Con este programa, la alcaldía aseguró buscar fortalecer el acceso a la educación y respaldar a las familias de la demarcación a través de un apoyo en especie dirigido a la niñez y adolescencia que cursa estudios básicos.