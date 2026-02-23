Gobierno capitalino recaba propuestas para fortalecer la igualdad en centros laborales

La STyFE realizó una consulta pública donde abordaron cuidados, violencia laboral y autonomía económica de las mujeres

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) llevó a cabo en Milpa Alta el foro de consulta pública “Hacia la igualdad sustantiva en los centros laborales”, como parte del proceso de integración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045.

El encuentro se realizó en el Instituto Tecnológico de Milpa Alta y tuvo como objetivo recabar propuestas y diagnósticos en torno a la igualdad sustantiva, la autonomía económica de las mujeres y las políticas de cuidado en el ámbito laboral.

La jornada comenzó con un panel de especialistas que expusieron análisis y experiencias para contextualizar los temas centrales.

Posteriormente se desarrollaron tres mesas de trabajo: una sobre cuidados y corresponsabilidad; otra sobre violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual; y una más sobre autonomía económica de las mujeres desde la economía social, con énfasis en el modelo cooperativo.

Durante su participación, la titular de la STyFE, Inés González Nicolás, señaló que estos foros forman parte de la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para integrar las propuestas ciudadanas en la planeación de largo plazo.

Indicó que la igualdad sustantiva implica el ejercicio efectivo de los derechos laborales, igualdad de oportunidades y la eliminación de prácticas discriminatorias.

La dependencia informó que el próximo 26 de febrero se realizará el quinto y último foro, titulado “Transformación del trabajo en la era digital: teletrabajo y plataformas digitales”, en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.