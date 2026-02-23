¿Habrá clases en Edomex este 24 de febrero? Información oficial de la SEP La SEP ha dado a conocer si este martes 24 de febrero habrá clases en el Estado de México después de que fueron suspendidas este lunes (Imagen hecha con IA y SEP)

Después de que se suspendieran las clases en 14 municipios del Estado de México, la SEP ha lanzado un comunicado anunciando si habrá clases este 24 de febrero en toda la entidad.

Este lunes 23 de febrero las clases en 14 municipios del Edomex fueron suspendidas como medida de prevención tras los sucesos ocurridos el domingo 22.

¿Hay clases en el Estado de México este martes 24 de febrero?

Como parte del seguimiento a las condiciones de seguridad, el Gobierno del Estado de México, así como la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informaron que este martes 24 de febrero se reanudan las clases con normalidad en los 125 municipios.

Asimismo, informaron que la reanudación de clases aplicará a todos los niveles educativos, incluyendo la Educación inicial, Básica, Media Superior y Superior, privilegiando la seguridad y bienestar de la comunidad educativa.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene marcado en su calendario oficial del ciclo escolar actual este 24 de febrero, Día de la Bandera, como feriado, por lo que las clases continuan con normalidad.

Los 14 municipios que no tuvieron clases este 23 de febrero fueron: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.

#EdoMex regresa a clases con normalidad en todos los niveles educativos en 125 municipios.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/7aXzRGA8N6 — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 24, 2026

UAEMéx reanuda actividades académicas

Asimismo, en un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) informó que este martes 24 de febrero se reanudarán las clases en todos sus espacios y dependencias académicas.

Este anuncio se dio después de que este lunes 23 de febrero suspendieran sus clases derivado de los hechos suscitados el domingo 22 en diferentes estados del país.