Metro promueve uso de tarjeta virtual de Movilidad Integrada en toda su red

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, invitó a las y los usuarios a utilizar la tarjeta virtual de Movilidad Integrada, una nueva modalidad de pago que puede descargarse a través de la aplicación App CDMX del Gobierno capitalino.

Durante una actividad realizada en la estación Insurgentes Sur de la Línea 12, el funcionario explicó que la tarjeta virtual puede almacenarse en teléfonos celulares y permite realizar recargas de saldo de manera digital, mediante aplicaciones bancarias y con tarjetas de crédito o débito.

De acuerdo con el STC, esta opción está disponible para su uso en las 12 líneas del Metro y en todos los sistemas que conforman la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. En total, existen mil 800 validadores de pago distribuidos en la red, donde diariamente se registran alrededor de 4.5 millones de viajes.

La tarjeta virtual fue desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México y, al igual que la tarjeta física, permite el pago de peaje en los distintos medios de transporte que integran la red capitalina.

Para obtenerla, las personas usuarias deben descargar la App CDMX, donde se detalla el procedimiento para activar la tarjeta en el dispositivo móvil. En el primer uso es necesario realizar una recarga inicial de 15 pesos.

Actualmente, la funcionalidad está disponible para dispositivos con sistema operativo Android y teléfonos Huawei, y se prevé que próximamente también pueda utilizarse en equipos con iOS.