Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuándo es el próximo pago?

¿Cuándo es el próximo pago? Mi Beca para Empezar 2026: (Gobierno Federal)

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) ya confirmó la fecha para el séptimo depósito del programa Mi Beca para Empezar, una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México. A diferencia de otros programas sociales, no se puede retirar en cajeros, pues no se trata de un apoyo en efectivo, sino que los beneficiarios pueden adquirir alimentos, útiles escolares, libros y múltiples materiales necesarios en el proceso de educación y aprendizaje.

El pago, que varía dependiendo del grado académico del alumno beneficiado, correspondería al tercero del año y, para algunos alumnos, será un gran beneficio que se suma a la Beca Rita Cetina.

Te compartimos la fecha exacta del próximo pago de este programa, que busca impulsar el desarrollo educativo en jóvenes capitalinos, para que la falta de una economía estable no sea un factor para la deserción escolar.

Mi Beca para Empezar 2026: fecha del próximo pago

De acuerdo con Fibien, la fecha estipulada para el siguiente pago del programa Mi Beca para Empezar 2026 será el domingo 1 de marzo, directamente en la tarjeta Fibien.

El monto es variable dependiendo del nivel educativo de los beneficiarios, por eso te compartimos cuál es el monto para cada uno.

¿De cuánto es el monto de Mi Beca para Empezar?

En realidad, la diferencia en el fondo es mínima, hablamos de 50 pesos. Sin embargo, de acuerdo con información oficial del organismo, estos son los depósitos dependiendo del nivel educativo de los alumnos:

Los alumnos inscritos en Centros de Atención Múltiple (CAM) en preescolar, primaria y educación laboral recibirán este domingo 600 pesos. Mientras que los demás alumnos recibirán 650 pesos.

Dónde usar tu tarjeta de Mi Beca para Empezar 2026

A diferencia de otros programas sociales, la tarjeta Fibien no permite retiros en efectivo, sino que los beneficiarios pueden adquirir útiles escolares, libros, alimentos y materiales necesarios para su proceso de aprendizaje en establecimientos autorizados.

Entre ellos destacan papelerías y librerías como Office Depot, Lumen y Papelerías Tony, así como tiendas de autoservicio como Walmart, Chedraui y La Comer.