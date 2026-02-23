Miguel Hidalgo se mantiene en calma y refuerza coordinación en seguridad: Tabe

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que la demarcación se mantiene en orden y tranquilidad, luego de los hechos violentos registrados en distintas entidades del país tras operativos federales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa, el edil aseguró que la alcaldía opera con normalidad y que existe coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para mantener la vigilancia y los operativos habituales.

Tabe señaló que no se han identificado condiciones de riesgo en la demarcación y llamó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la propagación de rumores. Indicó que la autoridad tiene la obligación de informar con certeza para que las y los vecinos continúen con sus actividades cotidianas.

En alcalde lamentó el fallecimiento de 25 elementos de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su deber en el contexto de los recientes operativos federales, y expresó condolencias a sus familiares. También reconoció la labor de quienes participan en tareas de seguridad en el país.

Al ser cuestionado sobre la estrategia nacional de seguridad, Tabe consideró que debe aplicarse la ley con firmeza contra los grupos delictivos y señaló que, tras las acciones contra el CJNG, también deben investigarse posibles casos de colusión de funcionarios con organizaciones criminales.

Acompañado por la titular de la Comisión en Seguridad en la alcaldía, Marcela Gómez Zalce, el alcalde afirmó que, de acuerdo con reportes de la SSC, los delitos de alto impacto en Miguel Hidalgo mantienen una tendencia a la baja.

Precisó que, en lo que va de febrero, se registra una disminución de 21.21% en este tipo de ilícitos en comparación con periodos anteriores.