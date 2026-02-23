Programa de Reemplacamiento en Edomex; Renueva tus placas de 2021 y años anteriores

Programa de Reemplacamiento Edomex

Con el objetivo de mantener actualizado el padrón vehicular y brindar certeza jurídica sobre la propiedad de los vehículos, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, lleva a cabo el Programa de Reemplacamiento 2026 para realizar la renovación de placas expedidas en 2021 y años anteriores, además de otorgar beneficios fiscales para regularizar adeudos.

Este trámite estará disponible hasta agosto de 2026, y se recomienda estar pendiente del calendario por terminación de placa. También puede iniciarse de manera anticipada, especialmente por quienes presentan adeudos y desean acceder a subsidios.

Los beneficios vigentes de enero a agosto de 2026 contemplan:

A) Placas 2021

100% de condonación del ISAVAU para quienes pagaron tenencia 2025 antes del 31 de diciembre.

50% de condonación para quienes regularicen la tenencia entre enero y abril de 2026.

100% de condonación en tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y anteriores; se cubren 2025 y 2026.

B) Placas vencidas en 2025 y anteriores

Condonación total de tenencia, refrendo y accesorios de 2023 y años previos.

Pago únicamente de 2024, 2025 y 2026.

Calendario por terminación:

1-2 abril

3-4 mayo

5-6 junio

7-8 julio

9-0 agosto.

Las placas expedidas de septiembre a diciembre de 2021 conservan su vigencia y deberán renovarse a más tardar dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento.

El trámite puede realizarse en línea, con entrega a domicilio, o de manera presencial en Centros de Servicios Fiscales, previa cita.

Requisitos

Documento que acredite la propiedad, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y placas anteriores o constancia de extravío.

Para orientación están disponibles los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo asismex@edomex.gob.mx y los canales oficiales de la Secretaría de Finanzas.