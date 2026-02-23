Retrasos en el Tren Interurbano “El Insurgente”: Usuarios reportan trenes detenidos por más de 45 minutos

Retrasos en el Tren Interurbano “El Insurgente”: Usuarios reportan trenes detenidos por más de 30 minutos

El servicio del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” presentó retrasos la tarde de este lunes, luego de que pasajeros reportaran trenes detenidos por más de 30 minutos en el tramo comprendido entre las estaciones Observatorio y Vasco de Quiroga.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, las unidades permanecieron sin avanzar durante varios minutos, generando inconformidad y afectaciones en los tiempos de traslado de quienes se dirigían hacia Santa Fe o Toluca.

¿Por qué están detenidos los trenes?

Imágenes compartidas por usuarios muestran a personal técnico trabajando directamente sobre las vías, realizando ajustes en un aparato ferroviario. Las labores de mantenimiento obligan a reducir la velocidad de circulación o detener momentáneamente el servicio por seguridad.

Tren Interurbano

El tiempo total de afectación fue de aproximadamente 1 hora con 10 minutos. Durante ese periodo, uno de los trenes que permanecía detenido entre estaciones tuvo que ser desalojado, mientras el personal operativo atendía la situación.

Posteriormente, el servicio fue restablecido y las unidades reanudaron su circulación de manera paulatina.

Las afectaciones se concentraron principalmente en el tramo cercano a Observatorio, uno de los puntos de mayor afluencia del sistema. Autoridades no han reportado una suspensión total del servicio tras el incidente, aunque se recomienda a los usuarios mantenerse atentos ante posibles demoras mientras la operación se normaliza por completo.