Tras operativo en Jalisco, Delfina Gómez manifiesta respaldo a Claudia Sheinbaum

Delfina Gómez demuestra su respaldo a Claudia Sheinbaum

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y los integrantes de de la Mesa de Paz, reconocieron la labor realizada por parte de las Fuerzas Armadas, ante los hechos ocurridos tras la operación en Jalisco, al tiempo que dio su respaldo absoluto a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Presidenta no está sola. Ha demostrado con hechos que no le da la espalda a las dificultades y mucho menos a la gente. Como usted dijo hoy, en México estamos trabajando en equipo para garantizar la paz y la seguridad”, expresó Gómez Álvarez.

La mandataria estatal subrayó que ue en la entidad se mantienen operativos activos, vigilancia reforzada y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno: “informando con la verdad, actuando con responsabilidad y respaldando con decisión cada acción que promueva la construcción de la paz”.

