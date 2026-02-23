¿Vives en una de estas 5 alcaldías? CDMX activa alerta roja por frío extremo este 24 de febrero Además de la alerta roja en 5 alcaldías, las demás también presentarán alerta naranja y amarilla; conoce en qué alcaldías hará más frío (Unsplash)

El Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta por bajas temperaturas en toda la capital. Conoce en qué alcaldías hará más frío.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil este martes 24 de febrero, en algunas alcaldías las temperaturas estarán alcanzando hasta los -2 Celsius, además de heladas.

Alerta Roja en CDMX: ¿Cuáles son las 5 alcaldías con temperaturas bajo cero este 24 de febrero?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, estas son las 5 alcaldías que tienen alerta roja por pronóstico de temperaturas que irán entre -2 y 0 grados Celsius y heladas:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Alerta Naranja y Amarilla: El pronóstico de frío para el resto de la capital

Por otra parte, el resto de las alcaldías en la CDMX también presentan alerta por bajas temperaturas, aunque no con la misma intensidad.

Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas de 1 a 3 grados Celsius:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Miguel Hidalgo

¿A qué hora hará más frío en la CDMX este martes?

Según lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se espera que las temperaturas mínimas sucedan de entre las 00:00 horas y las 09:00 de la mañana.

Ante esto, se recomienda a los ciudadanos que durante la madrugada y mañana de este martes 24 de febrero se abriguen correctamente con al menos tres capas de ropa, además de sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.

¿Cuál es el pronóstico de temperaturas por alcaldías para este martes 24 de febrero?

Si deseas conocer cuál será el clima por alcaldía durante todo el día, aquí te compartimos cuál es su pronóstico de clima para este martes 24 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):