¿Vives en una de estas 5 alcaldías? CDMX activa alerta roja por frío extremo este 24 de febrero

El Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta por bajas temperaturas en toda la capital. Conoce en qué alcaldías hará más frío.
De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil este martes 24 de febrero, en algunas alcaldías las temperaturas estarán alcanzando hasta los -2 Celsius, además de heladas.
Alerta Roja en CDMX: ¿Cuáles son las 5 alcaldías con temperaturas bajo cero este 24 de febrero?
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, estas son las 5 alcaldías que tienen alerta roja por pronóstico de temperaturas que irán entre -2 y 0 grados Celsius y heladas:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Alerta Naranja y Amarilla: El pronóstico de frío para el resto de la capital
Por otra parte, el resto de las alcaldías en la CDMX también presentan alerta por bajas temperaturas, aunque no con la misma intensidad.
Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas de 1 a 3 grados Celsius:
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo
¿A qué hora hará más frío en la CDMX este martes?
Según lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se espera que las temperaturas mínimas sucedan de entre las 00:00 horas y las 09:00 de la mañana.
Ante esto, se recomienda a los ciudadanos que durante la madrugada y mañana de este martes 24 de febrero se abriguen correctamente con al menos tres capas de ropa, además de sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.
⚠️ Se activa #AlertaRoja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 24/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 23, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/shv8Mbzi57
¿Cuál es el pronóstico de temperaturas por alcaldías para este martes 24 de febrero?
Si deseas conocer cuál será el clima por alcaldía durante todo el día, aquí te compartimos cuál es su pronóstico de clima para este martes 24 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):
- Álvaro Obregón: Temperaturas de 20 a 3 °C
- Azcapotzalco: Temperaturas de 21 a 4 °C
- Benito Juárez: Temperaturas de 21 a 3 °C
- Coyoacán: Temperaturas de 20 a 2 °C
- Cuajimalpa de Morelos: Temperaturas de 20 a 2 °C
- Cuauhtémoc: Temperaturas de 21 a 4 °C
- Gustavo A. Madero: Temperaturas de 22 a 4 °C
- Iztacalco: Temperaturas de 21 a 3 °C
- Iztapalapa: Temperaturas de 21 a 3 °C
- La Magdalena Contreras: Temperaturas de 19 a 1 °C
- Miguel Hidalgo: Temperaturas de 21 a 3 °C
- Milpa Alta: Temperaturas de 22 a 3 °C
- Tláhuac: Temperaturas de 22 a 3 °C
- Tlalpan: Temperaturas de 20 a 1 °C
- Venustiano Carranza: Temperaturas de 21 a 3 °C
- Xochimilco: Temperaturas de 21 a 2 °C