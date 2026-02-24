App CDMX permitirá pagar Predial, agua y líneas de captura desde el celular

La APP CDMX cuenta con alrededor de 3.8 millones de descargas La APP CDMX cuenta con alrededor de 3.8 millones de descargas (La Crónica de Hoy)





El Gobierno capitalino presentó una actualización de la App CDMX que permitirá realizar pagos de Predial, agua y cualquier línea de captura emitida por la Tesorería directamente desde el teléfono móvil. La medida forma parte de la estrategia de digitalización de la administración de Clara Brugada para simplificar trámites y reducir tiempos de atención presencial.

La aplicación, que supera los 11 millones de descargas y registra un promedio de 2 millones de usos mensuales, incorpora un nuevo módulo de pagos que permitirá consultar adeudos vigentes o vencidos.

En el caso del Predial, los contribuyentes podrán cubrir el pago anual anticipado y aprovechar los descuentos disponibles durante febrero.

El sistema permitirá escanear códigos QR o códigos de barras contenidos en las líneas de captura, o bien ingresar manualmente los datos, para realizar el pago con tarjeta de débito o crédito. Además, los usuarios podrán descargar comprobantes digitales en cualquier momento y almacenar información de sus servicios para consultas posteriores.

Las autoridades informaron que la plataforma también incluye un mapa interactivo para ubicar oficinas de la Tesorería y módulos de atención, con horarios actualizados, para quienes prefieran realizar trámites presenciales.

En la misma actualización se integró la posibilidad de gestionar el trámite de las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026, ya sea para realizar el pago o iniciar el proceso de cambio.

El gobierno capitalino señaló que la digitalización ya ha sido aplicada en otros procesos, como la licencia permanente, donde una parte significativa de los trámites se realizó completamente en línea.

En próximas etapas se prevé integrar el pago de multas de tránsito e inmovilizadores, con el objetivo de concentrar la mayoría de obligaciones fiscales en una sola plataforma digital.

Con estas medidas, la jefa de Gobierno afirmó que su administración busca consolidar un esquema de servicios públicos accesibles desde el celular, disminuir filas en ventanillas y agilizar el cumplimiento de obligaciones fiscales.