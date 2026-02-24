Atizapán lanza convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción

La Comisión de Selección Municipal emitió la convocatoria oficial para designar a un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Municipal Anticorrupción de Atizapán de Zaragoza, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en el municipio.

La invitación está dirigida a la sociuedad atizapense, así como instituciones públicas, privadas, académicas, empresariales, sindicales y organizaciones civiles, para postular a personas con conocimientos en fiscalización rendición de cuentas y combate a la corrupción que residan en el municipio.

De acuerdo con las bases, las y los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos, tener al menos tres años de resudencia en Atizapán, contar con experiencia mínima de tres años en temas relacionados con transparencia y anticorrupción, y ser mayores de 30 años al momento de la designación. Además, deberán gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito alguno.

También se establece que no podrán participar quienes hayan ocupado cargos directivos en partidos políticos durante los últimos tres años, ni quienes actualmente desempeñen cargos públicos de alto nivel, salvo que se hayan separado del puesto con un año de anticipación.

La convocatoria fue publicada del 23 al 27 de febrero de 2026, mismo periodo en el que se recibirán las postulaciones en el Departamento de Seguimiento al Sistema Anticorrupción, ubicado en el Órgano Interno de Control Municipal, en Palacio Municipal. Los documentos deberán entregarse en formato físico y digital, en sobre cerrado.

Entre los requisitos documentales se solicita currículum vitae, comprobantes de experiencia, carta de motivos,identificación oficial, acta de nacimiento , comprobante de domicilio y una carta bajo protesta de decir verdad donde el aspirante confirme que cumple con las condiciones establecidas en la convocatoria.

El proceso de selección se dividirá en cuatro fases. La primera será una evaluación documental y curricular, del 3 al 5 de marzo. Posteriormente, del 6 al 10 de marzo, se realizarán entrevistas a las personas seleccionadas. El 11 de marzo se analizarán los resultados y finalmente, entre el 23 y el 27 de marzo, se llevará a cabo una sesión pública para dar a conocer la designación y entregar el nombramiento oficial.

La Comisión señaló que el proceso se regirá bajo los principios de igualdad, perspectiva de género, representación sustantiva y diversidad étnica, buscando una integración plural y paritaria del Comité.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Atizapán busca fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio público y consolidar mecanismos que promuevan la legalidad y la rendición de cuentas en la administración municipal.