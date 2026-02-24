Caos vial en CDMX hoy 24 de febrero: marchas, accidentes y bloqueos

La mañana de este 24 de febrero, ha estado marcada por diversas manifestaciones en CDMX, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde un grupo de manifestantes avanzó por un carril de Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, generando reducción en la circulación.

Además, se contemplaron concentraciones desde temprana hora, como la movilización de familiares de un militar desaparecido que partió del mismo punto rumbo al Zócalo capitalino, así como reuniones en la Cámara de Diputados en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las autoridades recomendaron vías alternas como Chapultepec y Circuito Interior para evitar retrasos en los traslados.

¿Dónde hubo accidentes y percances viales?

Los accidentes en CDMX hoy también influyeron en el panorama vial. Servicios de emergencia atendieron un percance en Eje 3 Sur a la altura de Cuauhtémoc, lo que provocó tránsito lento en la zona.

En la capital se reportaron incidentes relevantes:

Choque con reducción de carriles en la autopista México-Querétaro con dirección a la capital

con dirección a la capital Caída de motociclista en la México-Cuernavaca, con carga vehicular considerable

Estos eventos se sumaron a otros choques y obras que ocasionaron circulación lenta en avenidas como Circuito Interior y México Coyoacán.

Bloqueos y afectaciones en carreteras y accesos al Valle de México

En el resto del país y accesos a la capital, el reporte de autoridades carreteras indicó cierres parciales y reducción de carriles por distintos incidentes, aunque sin bloqueos generalizados en autopistas principales durante la mañana.

Algunos puntos con complicaciones incluyeron percances en la autopista México-Querétaro y otras vialidades federales, donde las maniobras de atención mantuvieron tránsito intermitente.