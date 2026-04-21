Hallan muerta a Carolina Flores Gómez en Polanco: ¿Qué le pasó a la exreina de belleza de Baja California?

Carolina Flores Gómez Hallan muerta a la exreina de belleza de Baja California

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza originaria de Ensenada, Baja California, fue localizada muerta dentro de un departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

¿De qué murió Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California?

De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 27 años presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza. Paramédicos acudieron al inmueble tras una llamada de emergencia y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El departamento donde ocurrieron los hechos se localiza en la calle Luis González Urbina, esquina con Avenida Edgar Allan Poe.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. Las indagatorias iniciales se centran en el entorno cercano de la víctima.

En el lugar presuntamente se encontraban su esposo, Alejandro, y su suegra, identificada como Erika María, quienes estarían bajo investigación, según las primeras versiones del caso.

La denuncia formal se presentó hasta el día siguiente, cuando el esposo acudió ante el Ministerio Público para señalar a su madre. Las autoridades analizan el periodo transcurrido entre el hecho y la notificación oficial. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Caso Carolina Flores Gómez: ¿Es feminicidio?

El caso fue iniciado como homicidio doloso. Organizaciones y colectivos han solicitado que se investigue bajo el protocolo de feminicidio. Las autoridades indicaron que esta posibilidad se mantiene abierta y será determinada conforme avancen las investigaciones.

¿Quién es Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez tenía 27 años y era originaria de Ensenada, Baja California. En 2017 obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en certámenes nacionales.