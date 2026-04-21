Sedui y Conavi se reúnen con municipios mexiquenses para agilizar Programa de Vivienda para el Bienestar

Programa de Vivienda para el Bienestar

Con el propósito de dar continuidad y agilizar los trámites necesarios para cumplir con el Programa de Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) se reunió con los representantes de 11 municipios del estado.

La reunión fue encabezada por Carlos Maza Lara, Titular de la Sedui, y por Tania Libertad Argumedo Chávez, Coordinadora Regional de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se analizaron los avances en el cumplimiento de las 36 mil viviendas a cargo de la Conavi, de un total de 100 mil que el Gobierno federal construirá en la entidad.

Este proyecto no solo facilitará que más familias accedan a una vivienda adecuada y con servicios, sino que generará empleos y permitirá a los ayuntamientos recaudar más recursos.

Programa de Vivienda para el Bienestar

La Coordinadora Regional de Conavi reiteró a las autoridades municipales que cuentan con el respaldo del Gobierno de México para agilizar los trámites y permitir que se cumpla con la meta asignada.

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura también mantiene coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la construcción de las 60 mil viviendas que le corresponden a dicho organismo.