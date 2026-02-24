CDMX confirma 349 casos de sarampión; intensifican vacunación con módulos hasta medianoche

Personal médico aplicando vacunas TLAXCALA (J Guadalupe Pérez/J Guadalupe Pérez)





La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se han confirmado 349 casos de sarampión en la capital, de los cuales 52 corresponden a personas con residencia en el Estado de México. Del total acumulado, 29 pacientes han requerido hospitalización y 73 por ciento no contaba con antecedente de vacunación.

La Secretaría de Salud detalló que la meta para alcanzar inmunidad comunitaria es aplicar 2 millones 40 mil dosis.

Desde agosto del año pasado, cuando inició la campaña, se han aplicado más de un millón 461 mil dosis. A partir del reforzamiento implementado el 8 de febrero, se han vacunado más de 540 mil personas, y tan solo en la jornada más reciente se aplicaron más de 25 mil vacunas.

La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre la Secretaría de Salud capitalina, el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Actualmente operan más de 100 puestos de vacunación con horario de 9:00 a 14:00 horas; 21 módulos atienden de 9:00 a 23:00 horas; y 12 puntos adicionales funcionan de 9:00 a 00:00 horas en diversas alcaldías.

Los espacios con horario extendido son parques, deportivos y centros culturales en demarcaciones como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Las autoridades llamaron a completar los esquemas de vacunación en menores de 13 años con dos dosis y exhortaron a personas de entre 19 y 49 años que no recuerden su estatus vacunal a acudir a inmunizarse.

El gobierno capitalino reiteró que los módulos móviles se ubican en zonas de alta concentración y estaciones del Metro, y que su localización puede consultarse mediante el código QR difundido oficialmente.