Delfina Gómez supervisa los trabajos de reconstrucción al Periférico Norte

Trabajos de reconstrucción al Periférico Norte

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez realizó un recorrido para supervisar los trabajos que se realizan al Periférico Norte “Bulevar Manuel Ávila Camacho” en el Tramo 1, cuerpo oriente centrales, que atraviesa los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

Estuvo acompañada por Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos del Estado de México, quien informó que los trabajos realizados en el área de rodamiento por la que circulan a diario más de 200 mil autos, presenta un avance total de 52% de un total de 108 kilómetros.

También aprovechó para saludar a las y los trabajadores que laboran diariamente para mejorar la movilidad de millones de mexiquenses.

Por ultimo, la gobernadora destacó que el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” es posible con la suma de esfuerzos.

“Gracias a ustedes contribuyentes, al apoyo del Gobierno federal, a la contribución de nuestros gobiernos municipales, y sobre todo es para nuestros ciudadanos”, afirmó.