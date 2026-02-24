Ecatepec anuncia presupuesto histórico de más de 7 mil 500 millones de pesos para 2026

El Gobierno Municipal informó que para este 2026 contará con un presupuesto histórico de 7 mil 569 millones de pesos, recursos que serán destinados principalmente a obras públicas, seguridad, agua potable y programas sociales en beneficio de la población.

Durante la conferencia de prensa de este día, autoridades municipales detallaron que el objetivo es invertir en rubros prioritarios que impacten directamente en la calidad de vida de las y los habitantes de Ecatepec.

Uno de los proyectos más importantes será la construcción de una mega planta potabilizadora en la Quinta Zona, para la cual se destinarán casi 800 millones de pesos. Además, se rehabilitarán los sistemas de rebombeo de San Andrés de la Cañada. Con estas acciones se busca mejorar el suministro de agua potable y beneficiar a más de 500 mil habitantes.

En materia de seguridad pública, el municipio invertirá mil 300 millones de pesos, recursos que serán utilizados principalmente en la modernización del equipamiento de la policía municipal. Esto incluye la adquisición de patrullas, videocámaras y la aplicación de evaluaciones de Control y Confianza para los elementos, con el fin de fortalecer la corporación y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

En cuanto a obra pública, se destinarán mil 233 millones de pesos, lo que representa un incremento del 85 por ciento respecto al año pasado. Entre las principales acciones destacan la rehabilitación integral de la avenida López Mateos (R1), que contará con un parque lineal, así como el mejoramiento del Deportivo Siervo de la Nación y la Unidad Administrativa Los Arcos, ubicada en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Para la transformación de la avenida R1 se contempla una inversión tripartita de 600 millones de pesos, lo que permitirá renovar esta importante vialidad y mejorar la movilidad y el entorno urbano.

El gobierno municipal también informó que en 2026 se realizarán 80 por ciento más obras que el año anterior. A través del programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, se pavimentarán 375 calles con recursos propios, mientras que otras 63 vialidades serán rehabilitadas con maquinaria nueva, además de continuar con el programa integral de bacheo en distintas colonias.

En el ámbito social, se fortalecerán programas dirigidos a jóvenes y sectores vulnerables. Destaca el programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que apoya a 5 mil estudiantes con mil 250 pesos mensuales para transporte. Asimismo, se brindará respaldo a mil madres adolescentes y a jóvenes que participan en el programa Cambia de Cancha, quienes imparten actividades en espacios públicos recuperados.

Las autoridades señalaron que este presupuesto busca consolidar un municipio más seguro, con mejores servicios y mayores oportunidades para sus habitantes, bajo el lema #CambioConHonestidad y #EcatepecCambiaContigo.