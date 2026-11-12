Gobierno del Edomex creará Centros Colibrí para atender a menores en situación de calle

El Gobierno del Estado de México creará los Centros Colibrí para atender y proteger a niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle o están en riesgo de encontrarse en esa condición. Los espacios ofrecerán alimentación, atención médica, apoyo psicológico y emocional, así como actividades educativas y recreativas.

La estrategia fue aprobada durante la XVII Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (SIPINNA), encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en Palacio de Gobierno, en Toluca.

El gobierno estatal informó que actualmente hay dos espacios listos para operar, ubicados en los municipios de Teoloyucan y Huehuetoca. No obstante, el comunicado no precisó cuándo comenzarán a funcionar ni cuántos menores podrán atender.

Además de los servicios dirigidos a las infancias y adolescencias, los Centros Colibrí brindarán orientación y acompañamiento a madres y padres de familia, con el propósito de ampliar sus redes de apoyo, mejorar las condiciones de cuidado y prevenir separaciones familiares.

En la sesión, Delfina Gómez señaló que la estrategia busca atender la falta de protección hacia este sector de la población y fomentar la participación social en el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

“Erradicar la falta de atención a nuestros niños, a nuestros adolescentes, el que haya mayor participación social, que también nosotros como sociedad estemos conscientes de que la gran responsabilidad que tenemos nosotros como adultos es cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes”, expresó.

Coordinación entre dependencias

La operación de la estrategia estará coordinada por la Secretaría de las Mujeres, a través de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA estatal, con la participación de distintas dependencias del gobierno mexiquense.

Entre las instituciones involucradas se encuentran las secretarías de Educación, Salud, Bienestar, Trabajo y Cultura, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), la Fiscalía estatal, la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

También participarán el Sistema Mexiquense de Medios Públicos y los gobiernos municipales.

La estrategia tiene como objetivo proteger y restituir los derechos de menores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en las calles o que podrían incorporarse a esa situación, mediante servicios de atención integral y acciones de acompañamiento a sus familias.