Caravana Coca-Cola 2026: ¿llegará el desfile navideño a la CDMX este año? (Cuartoscuro)

Esa esencia navideña comienza a sentirse en el aire, en los hogares y en los eventos de temporada. Junto al espíritu decembrino que empieza a llegar a México, uno de los espectáculos más grandes y coloridos para disfrutar entre los amigos y la familia estará de regreso con la Caravana Coca-Cola 2026.

Con los primeros preparativos en el país, el recorrido de la marca se alista para comenzar sus paseos navideños en diversas entidades de la República Mexicana.

¿Qué hay en la Caravana Coca-Cola 2026?

La Caravana Coca-Cola es el desfile navideño organizado por la popular marca de bebidas, evento que marca oficialmente el inicio de las fiestas decembrinas en varios estados del país.

El espectáculo consiste en un desfile de tráileres y camiones iluminados con temáticas de temporada, acompañados por las figuras clásicas de los promocionales navideños de la marca, entre los que destacan el oso polar, los pingüinos, los renos y el mismísimo Santa Claus.

¿Cuándo comenzará la Caravana Coca-Cola 2026?

Las fechas de la caravana no están sujetas a un día único cada año; sin embargo, los primeros recorridos suelen iniciar a mediados de noviembre y extenderse a lo largo de diciembre.

Para esta edición, uno de los primeros destinos confirmados se ubica en el estado de Michoacán, donde el municipio de Tlalpujahua ya contempla tres presentaciones.

También figuran estados como Puebla y Aguascalientes, aunque por el momento solo se ha adelantado el mes estimado sin confirmar el día exacto ni las rutas por donde pasará la caravana.

¿Llegará la Caravana Coca-Cola a la CDMX?

Respecto a la posibilidad de que la capital del país reciba nuevamente la Caravana Coca-Cola en su edición 2026, por el momento no existe un anuncio oficial que confirme su realización en la Ciudad de México, ni se han detallado fechas o rutas contempladas en la capital del país.

Se espera que los organizadores den a conocer la información oficial unos días antes de iniciar diciembre, contemplando la posibilidad de que el recorrido incluya puntos emblemáticos como el Zócalo capitalino.