Cancelan audiencia del mataperros del Parque España; buscaban cambio de medida cautelar

Detenido Salvador "N". (FGJCDMX)

Fue cancelada la audiencia de cambio de medida cautelar de Salvador “N”, hombre que presuntamente dejó cápsulas de veneno dentro de trozos de carne, en el Parque España, de la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En este encuentro ante la autoridad judicial, se buscaba que el juez permitiera a Salvador “N” continuar su proceso en libertad, sin embargo, al inicio de la audiencia, su defensa informó que no existían las condiciones para eso. Por lo tanto, permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Al momento, Salvador “N” se encuentra vinculado a proceso por envenenar al lomito Ramoncito, no obstante, la defensa de la familia de este perrito advirtió que en las próximas semanas se podrían realizar las imputaciones por los otros cuatro animales — Kiara, Siberia, Ota, Lola, Nico y Rufián — que este sujeto presuntamente envenenó y tres que sobrevivieron pero quedaron con secuelas por la intoxicación.

El plazo para la investigación complementaria finaliza el 31 de diciembre del 2026, para posteriormente dar paso a la etapa de juicio.La defensa de los animales anunció que trabajarán con la finalidad de que no se logre un acuerdo en el que Salvador “N” únicamente otorgue una cantidad económica, como, dijo, ha ocurrido en otros casos

Aunque en información trascendida se comunicó que Salvador “N” es buscado en el estado de Durango por el delito de sustracción de menores, la defensa de los animales dijo que es preferible confirmar que se trate de la misma persona y no de un homónimo.

El posible criminal habría dejado los cebos debido a que en días recientes, uno de los hijos del detenido fue atacado por un perro que se encontraba en la zona, antecedente que integra una de las líneas de investigación.

La Fiscalía capitalina detalló que las investigaciones se concentraron en dos líneas fundamentales: las pruebas periciales, que permitieron identificar la sustancia tóxica utilizada, y el análisis de videograbaciones y entrevistas, que permitió identificar al probable responsable y reunir los datos de prueba que sustentaron la orden de aprehensión.

El delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión. Cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso por envenenamiento, la pena puede alcanzar hasta diez años de prisión.

Esta detención se logró luego de que vecinos de la colonia Condesa proporcionaron videos de sus cámaras de seguridad, donde se observaba a este sujeto de 58 años cuando cometía el crimen, y en colaboración con la alcaldía Cuauhtémoc, los entregaron a la Fiscalía capitalina para su análisis.