GCDMX llevará ecotecnias a 10 mil viviendas de Álvaro Obregón

El Gobierno de la Ciudad de México instalará ecotecnologías en 10 mil viviendas de Álvaro Obregón como parte del programa Casa Ecológica 2026, que incluye sistemas para captar agua de lluvia, calentadores solares y huertos comunitarios.

Con dicho proyecto se busca reducir el consumo de agua de la red y de gas, además de impulsar la producción de alimentos en los hogares.

En la demarcación se colocarán 6 mil 500 sistemas de captación pluvial y 9 mil 933 calentadores solares, según explicó la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

También se habilitarán al menos 50 huertos comunitarios de 10 por 10 metros, para producción y organización vecinal.

El registro está abierto para habitantes de Santa Rosa Xochiac, Lomas de Becerra, Lomas de la Era y Piloto Adolfo López Mateos. Las viviendas deberán contar con condiciones técnicas para instalar los equipos.

Personal de la dependencia realizará visitas casa por casa para revisar los inmuebles y orientar a las familias.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que durante 2025 y 2026 se destinaron 356 millones de pesos a ecotecnologías en 19 mil viviendas de la capital.

En ese periodo, señaló, se han instalado o están en proceso 11 mil 800 sistemas de captación de lluvia, 14 mil 700 calentadores solares, seis mil huertos urbanos y 20 nuevos huertos comunitarios.

En Álvaro Obregón, la meta de 10 mil hogares equivale a alrededor de cinco por ciento de las más de 225 mil viviendas de la alcaldía, de acuerdo con Brugada. El programa amplía la cosecha de lluvia con energía solar y huertos domésticos.

GCDMX llevará ecotecnias a 10 mil viviendas de Álvaro Obregón

Agua de lluvia y ahorro de gas

Los sistemas conducirán el agua de los techos mediante canaletas y filtros. Las primeras lluvias se desechan para retirar polvo y otros contaminantes; el resto se almacena en un tanque. El agua podrá utilizarse para lavar ropa y trastes, limpiar la vivienda y bañarse, pero no para beber.

Julia Álvarez Icaza explicó que los 6 mil 500 depósitos podrán almacenar en conjunto 7 mil 150 metros cúbicos por cada lluvia, volumen equivalente a casi tres albercas olímpicas. Añadió que la captación también puede disminuir el agua que baja por las calles de las zonas altas, donde se presentan encharcamientos e inundaciones.

Cada calentador cubrirá entre 60 y 80 por ciento de las necesidades de agua caliente de una casa y permitirá ahorrar entre ocho y nueve cilindros de gas de 20 kilos al año.

En conjunto, se dejarían de emitir alrededor de cinco mil toneladas de dióxido de carbono anuales, estimó la secretaria. Brugada calculó que las familias beneficiarias podrían ahorrar al menos cinco mil pesos al año en gas. Cada vivienda podrá recibir uno o dos equipos, según la revisión técnica.

El tercer componente son los huertos, que podrán instalarse en patios o muros y utilizarán materiales reciclados. Se prevé producir lechuga, jitomate, cilantro, perejil, rábano, acelga y hierbas aromáticas. Brugada sostuvo que estos espacios pueden contribuir al gasto familiar y a la producción local de alimentos.

La jefa de Gobierno propuso poner en marcha un programa de gallinas ponedoras para familias con un espacio de al menos 10 metros cuadrados.

La propuesta contempla entregar 15 aves por hogar, además de asesoría y alimento durante el primer mes; según la mandataria, podrían producir alrededor de 105 huevos por semana. La convocatoria se difundirá posteriormente.

Brugada definió el objetivo como una política de “justicia climática” con beneficios directos para los hogares.

“No puede haber justicia climática, sin justicia social”, afirmó, al vincular la transición energética con la reducción de desigualdades y el reconocimiento del trabajo de cuidados que realizan las mujeres.

El alcalde Javier López Casarín informó que en la demarcación se reforestaron nueve mil árboles en tres jornadas, con mil 800 participantes. La secretaria recordó que Álvaro Obregón concentra 80 por ciento de las barrancas de la ciudad, espacios relevantes para la infiltración y retención de agua.