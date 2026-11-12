¿Por qué hay tanta neblina en la CDMX hoy jueves 12 de noviembre? Esta es la calidad del aire según el SIMAT

Neblina en CDMX El Sistema de Monitoreo Atmosférico informa de cielos parcialmente nublados en la Ciudad de México este 12 de noviembre.

La Ciudad de México amaneció este jueves 12 de noviembre de 2026 con presencia de neblina y condiciones atmosféricas que llamaron la atención de habitantes de distintas zonas de la capital, ya que el fenómeno se ha confundido con aire contaminado y generó la preocupación de que exista contingencia ambiental.

A través de sus canales oficiales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) de la Ciudad de México compartieron información sobre las condiciones del cielo y el estado de la calidad del aire.

Neblina en CDMX HOY 12 de noveimbre: ¿qué informó el C5 y por qué amaneció así la capital?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN), la presencia de bruma y bancos de niebla en el Valle de México estaba contemplada para la mañana de este jueves, principalmente en las zonas altas de la región.

El organismo anticipó el cielo nublado y ambiente fresco durante las primeras horas del día, con temperaturas mínimas de entre 11 y 13 °C en la capital. Para la tarde, se pronosticó un ambiente templado con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 mm en 24 horas, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

⚠️ Se registra banco de neblina sobre Boulevard Picacho Ajusco y Camino viejo al Maninal, Colonia Santo Tomás Ajusco, @TlalpanAl. 📲#911CDMX 📹 #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad https://t.co/Mvu1Ma9bio — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 12, 2026

Tales condiciones ayudan a explicar el fenómeno: las temperaturas frescas, la humedad disponible en el ambiente y el enfriamiento de las capas de aire cercanas al suelo favorecen la formación de bruma y niebla en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Es importante señalar que la neblina no debe confundirse con una acumulación de contaminantes en la ciudad, aunque ambos fenómenos pueden presentarse al mismo tiempo; en tal caso, la actualización se daría a través de los canales oficiales correspondientes.

Calidad del aire en CDMX este 12 de noviembre: ¿qué pronostica el SIMAT?

En cuanto a la calidad del aire, el reporte oficial del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) correspondiente a este jueves 12 de noviembre registró un Índice de Aire y Salud Aceptable, con riesgo moderado y presencia de partículas PM2.5 como contaminante identificado.

No obstante, las condiciones pueden presentar variaciones dependiendo de la alcaldía, por lo que es importante consultar las actualizaciones horarias de las autoridades ambientales.

14:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y su zona conurbada #CalidadDelAire de MALA a ACEPTABLE con un riesgo a la salud de ALTO a MODERADO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) November 12, 2026

Por lo tanto, no se encuentra activa ninguna contingencia ambiental en la Ciudad de México ni en el Estado de México, aunque las recomendaciones de salud del SIMAT deben tomarse en cuenta ante el cielo parcialmente nublado de la capital.

De acuerdo con el sistema, la temperatura promedio es de 17°C, humedad relativa de 67% y velocidad del viento de 9 km/h con dirección noroeste del país.

¿Cómo se forma la neblina de CDMX en temporada otoñal?

La neblina y la niebla son fenómenos metereológicos relacionados con la presencia de pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire, es decir, se manifiestan cuando el aire alcanza la saturación de vapor de agua y se produce la condensación.

Uno de los mecanismos que explica su formación es la niebla de radiación, ya que la superficie terrestre pierde calor durante la noche y enfría el aire que se encuentra cerca del suelo. Si existe suficiente humedad y el viento es débil, el aire puede alcanzar el punto de rocío y provocar la condensación del vapor de agua en pequeñas gotas.

En el caso de la Ciudad de México, el pronóstico del SMN para este 12 de noviembre contempló un ambiente fresco, cielo nublado y presencia de bruma y bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México, condiciones metereológicas que ayudan a explicar por qué el fenómeno pudo hacerse más visible en distintos puntos de la región.