Capacitan a 360 docentes mexiquenses con el taller “Educación sin Fronteras”

“Educación sin Fronteras”

Con el objetivo de consolidar una educación incluyente en el Estado de México y de garantizar este mismo derecho a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, se llevó a cabo en el Estado de México el taller “Educación sin Fronteras”.

Estas actividades fueron organizadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y contó con la participación de 360 docentes de los subsistemas estatal y federalizado, así como directivos y supervisores de preescolar y primaria.

Tuvo una duración de dos días y se realizó en las instalaciones del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), en Toluca y en la Escuela Secundaria “General Vicente Guerrero”, en Ecatepec, con dos turnos diarios.

Paola Gómez, oficial de Educación de Unicef, destacó que sin importar su condición migratoria, las niñas y niños tienen derecho a la educación en México.

Como parte de esta estrategia, se hizo entrega de dos mil ejemplares del manual “Caminos de Aprendizaje” y dos mil de la guía didáctica “A dónde voy, la Escuela va conmigo”, materiales destinados a planteles de Educación Básica de la entidad.