Entrega PAN propuestas para el PGD: “No son críticas, son aportaciones para fortalecerlo”

Panistas presentan propuestas para el PGD

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, entregó al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México las propuestas del grupo parlamentario del PAN para el Proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045.

En compañía de legisladores de su bancada, Garza explicó que el objetivo de estas propuestas es fortalecer este Plan Urbano antes de su llegada al Congreso, a fin de garantizar que sea un instrumento sólido, medible y con visión de largo plazo.

Entre las propuestas entregadas destacan la reestructuración de las funciones básicas de la ciudad para armonizar vivienda, infraestructura y servicios; la modernización de la gobernanza urbana mediante coordinación metropolitana, inversión mixta responsable y la creación de un Tablero de Control Ciudadano con indicadores verificables.

También contempla el impulso a la transformación industrial y tecnológica; el fortalecimiento de indicadores económicos estratégicos; la consolidación del modelo de Ciudad de los 15 minutos; y una transición ecológica con metas claras de reducción de emisiones.

“Esta es una muestra de que el grupo parlamentario del PAN busca coadyuvar en la construcción de un Plan General de Desarrollo sólido, estamos haciendo nuestras propuestas, nuestras sugerencias como representantes y como ciudadanos”, sostuvo.

Durante la reunión, el coordinador de la bancada, Andrés Atayde, reconoció la apertura del Gobierno capitalino para ampliar el periodo de consulta del Plan General de Desarrollo y por acudir al encuentro con la oposición, lo que calificó como señales positivas de disposición al diálogo.

Opinar no es obstaculizar

Además aseguró que su partido no busca obstaculizar el proceso, sino enriquecerlo con propuestas técnicas y constructivas.

“No creemos en una oposición que diga no por sistema; creemos en una oposición que plantee cómo sí. Nuestra postura final dependerá del documento definitivo y del proceso de construcción que hoy está en marcha”, aseveró.

Atayde señaló que las observaciones del PAN no son críticas partidistas, sino aportaciones para fortalecer el instrumento de planeación a largo plazo.

Y expresó preocupación por posibles debilidades en la función de los Copacos, la claridad de los programas parciales y la creación de “casas de gobierno” en las alcaldías, al considerar que podría generarse duplicidad institucional en lugar de fortalecer la coordinación con los gobiernos locales.

Para finalizar, Olivia Garza señaló que enriquecer el documento durante la etapa de consulta pública es congruente con el carácter democrático y participativo que debe tener la planeación en la ciudad.

“Opinar no es obstaculizar, es asumir responsabilidad. Es un error pensar que guardar silencio hasta que el Plan llegue al Congreso es una muestra de prudencia, el PAN no es una oficialía de partes como otras fuerzas políticas, nosotros queremos poner nuestro granito de arena en todo este proceso”, enfatizó.

Reiteró la disposición del grupo parlamentario del PAN para continuar el trabajo técnico y constructivo, con el objetivo de que la Ciudad de México cuente con un Plan General de Desarrollo que trascienda coyunturas políticas y garantice un crecimiento ordenado, competitivo y sostenible para las próximas décadas.