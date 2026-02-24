Gobierno CDMX firma acuerdo con ANTAD para fortalecer separación de residuos

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para reforzar la estrategia de separación de residuos sólidos en la capital del país y ampliar el alcance de la campaña “Transforma tu Ciudad, Cada Residuo en su Lugar”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que este acuerdo busca involucrar de manera activa al sector privado en la promoción de una cultura ambiental más sólida, particularmente en lo que respecta a la correcta clasificación de desechos desde el punto de origen.

La mandataria precisó que la capital enfrenta un reto estructural en materia de manejo de residuos, por lo que consideró necesario sumar esfuerzos con empresas que tienen contacto cotidiano con miles de personas.

Indicó que las tiendas de autoservicio y departamentales afiliadas a la ANTAD representan un canal estratégico para difundir información y fomentar prácticas responsables entre consumidores.

El convenio contempla acciones conjuntas para fortalecer la difusión de mensajes relacionados con la separación adecuada de residuos orgánicos e inorgánicos, así como de materiales reciclables.

Las medidas previstas son la colocación de materiales informativos en establecimientos comerciales, la promoción de buenas prácticas ambientales y el impulso de dinámicas que incentiven la participación ciudadana.

Autoridades capitalinas explicaron que el objetivo es que la información sobre cómo clasificar correctamente la basura llegue a más hogares, aprovechando la infraestructura y presencia territorial del sector comercial organizado.

De esta forma, se busca reducir la cantidad de residuos que no son separados correctamente y que terminan en rellenos sanitarios, lo que incrementa costos y genera impactos ambientales.

Representantes empresariales que participaron en la firma del acuerdo manifestaron su disposición para colaborar con la estrategia del gobierno capitalino.

Señalaron que el sector comercial reconoce la importancia de adoptar medidas que contribuyan a la sostenibilidad y a la reducción del impacto ambiental de las actividades económicas.

La administración capitalina ha señalado que la separación adecuada de residuos es un componente clave para avanzar hacia un modelo de economía circular, en el que los materiales puedan reincorporarse a procesos productivos y disminuir la presión sobre los recursos naturales.

En ese sentido, la colaboración con la ANTAD busca fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades, empresas y ciudadanía.

El acuerdo se enmarca en una política más amplia de gestión integral de residuos, que incluye campañas de concientización, mejoras en la infraestructura de recolección y clasificación, así como la promoción del reciclaje.