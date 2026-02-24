La Magdalena Contreras apuesta por el boxeo como herramienta social

Las autoridades de la alcaldía La Magdalena Contreras de la Ciudad de México anunciaron este martes un nuevo programa enfocado en el deporte como vía de transformación social: Escuelas de Desarrollo Deportivo “Boxeando por la Paz.”

La iniciativa busca abrir espacios en donde niñas, niños y jóvenes no solo aprenden boxeo, sino también disciplina, constancia y alternativas alejadas de entornos de riesgo.

Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras, aseguró que la demarcación se convierte en la primera del país en adoptar esta estrategia, impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo.

Actualmente, la alcaldía cuenta con dos gimnasios de boxeo, pero el plan contempla expandir la infraestructura a seis espacios en las próximas semanas. Cuatro de ellos estarán ubicados en colonias como El Oasis, Atacaxco, Tierra Unida y La Magdalena.

Uno de los puntos más destacados es que el gimnasio de Atacaxco operará las 24 horas, lo que permitirá a los usuarios entrenar incluso en horarios nocturnos, ampliando el acceso para quienes no pueden asistir durante el día.

Las instalaciones estarán adaptadas para recibir a personas con discapacidad, como parte de una apuesta por la inclusión dentro del deporte.

Con esta estrategia, la alcaldía busca posicionar al boxeo no solo como una actividad física, sino como una herramienta para fortalecer el tejido social y generar oportunidades para las nuevas generaciones.