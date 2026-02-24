PAN exige al GCDMX un Plan Integral de Seguridad rumbo al Mundial

Habitantes de Tlalpan y Coyoacán cuestionan los proyectos de infraestructura asociados al Estadio Azteca por sus impactos en el abasto de agua, la movilidad y el territorio (Rogelio Morales Ponce)

El grupo paramentario del PAN, en el Congreso local, presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno capitalino la presentación inmediata de un Plan Integral de Seguridad Pública con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El legislador promovente, Mario Sánchez, informó que las colonias aledañas al Estadio Banorte —antes Estadio Azteca y sede inaugural del Mundial— enfrentan actualmente problemáticas graves de inseguridad, como robo de vehículos, robo a transeúnte con y sin violencia, lesiones por arma de fuego y robo de autopartes.

“Esa es la realidad territorial que rodea al estadio. Y esa realidad no desaparece porque llegue un evento internacional; al contrario, se vuelve más compleja”, señaló.

El diputado subrayó que, a poco más de cien días del partido inaugural, la ciudadanía aún desconoce información fundamental como: el perímetro de seguridad que se establecerá, las rutas de acceso y movilidad. La estrategia de protección en colonias aledañas.

Tampoco se conoce la coordinación entre autoridades locales y federales, la capacitación policial en idiomas, la instalación de módulos de atención a víctimas, ni la distribución de recursos humanos y tecnológicos.

El panista señaló que el Mundial no puede atenderse con improvisación ni con el simple traslado de policías de otras alcaldías, pues ello podría generar un efecto de desprotección en el resto de la ciudad.

“La seguridad no es espectáculo. Es obligación constitucional”, afirmó.

El Punto de Acuerdo presentado contempla:

1. Implementar una estrategia integral de seguridad con acciones preventivas, operativas y tecnológicas, con metas claras, indicadores medibles y evaluación periódica.

2. Transparentar los criterios de distribución de 115 mil cámaras y 3 mil 500 patrullas, garantizando que ninguna alcaldía quede desprotegida.

3. Informar los protocolos de coordinación entre Gobierno local, Federación e instancias internacionales.

4. Instalar módulos móviles de atención integral con traductores y acompañamiento jurídico para víctimas extranjeras.

5. Transparentar la capacitación policial, el costo total del operativo y sus fuentes de financiamiento.

6. Garantizar que la estrategia deje beneficios permanentes para la ciudad en tecnología, fortalecimiento policial y atención a víctimas.

El legislador destacó que todos los grupos parlamentarios desean que el Mundial sea un éxito económico y turístico para la capital; sin embargo, afirmó que el prestigio internacional de la ciudad dependerá de su capacidad institucional para garantizar seguridad y certidumbre tanto a visitantes como a habitantes.

“Queremos que la Ciudad de México brille ante el mundo. Pero debe ser la misma ciudad segura que merecen sus habitantes todos los días”, concluyó.