Partido Verde propone frenar tarifas dinamicas de boletos para conciertos

Buscan que el precio final de los boletos sea publicado desde un principio

Elgrupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para garantizar certeza, transparencia y previsibilidad en el precio de los boletos para conciertos y eventos masivos.

La propuesta busca evitar que el precio de los boletos se modifique durante el proceso de preventa o venta, práctica conocida como “tarifas dinámicas”, que permite incrementos en tiempo real conforme aumenta la demanda.

La diputada promovente, Rebeca Peralta, también presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, señaló que esta situación coloca a las y los consumidores en estado de indefensión, al ingresar a una plataforma con un precio y terminar pagando uno distinto.

“Hoy la gente entra a comprar un boleto con un precio anunciado y termina pagando más mientras está en la fila digital. Eso no es libre mercado, es incertidumbre y abuso. Esta iniciativa no fija precios ni prohíbe conciertos; garantiza que el precio final sea claro desde el inicio”, sostuvo.

La iniciativa establece la obligación de publicar, antes de cualquier preventa o venta, el precio final total de los boletos —incluyendo cargos y comisiones— y prohíbe modificarlo durante el proceso de comercialización.

Lo anterior también evitará que haya distintas “fases de venta”, como lo manejan muchos de los festivales musicales. Las fases son etapas de venta escalonadas donde el precio aumenta dependiendo la etapa, siendo la “Fase 1” la más barata y las últimas las más caras. Algunos eventos manejan hasta 6 fases de venta.

Asimismo, incorpora el principio de certeza y previsibilidad del precio como rector en la organización de espectáculos públicos.

El cumplimiento de estas disposiciones será requisito para el otorgamiento, refrendo o conservación de permisos en la Ciudad de México.

Habrá sanciones y multas

En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones como multas, suspensión del espectáculo, cancelación del permiso o inhabilitación temporal para organizar eventos en la capital.

Peralta subrayó que la reforma no invade facultades federales ni regula el mercado nacional, ya que se limita a establecer condiciones administrativas vinculadas a permisos locales y a la protección del consumidor.

“Queremos más cultura, más conciertos y más espectáculos en la Ciudad, pero con reglas claras y sin sorpresas para el público. La transparencia fortalece al sector y protege a quienes hacen posible la industria: las y los asistentes”, concluyó.