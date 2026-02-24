Placas del Mundial 2026 en CDMX: Precios y el paso a paso para no quedarte sin las tuyas En marzo podrás comenzar a adquirir tus placas conmemorativas del Mundial 2026 en la CDMX; conoce cómo hacerlo y cuánto cuesta (Gobierno de la Ciudad de México)

El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que a partir del 9 de marzo podrás comenzar a adquirir las placas conmemorativas del Mundial 2026. Conoce cómo hacerlo y cuál será su costo.

Como parte de las celebraciones rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuya inauguración será en la Ciudad de México el próximo 11 de junio, el gobierno ha lanzado diferentes versiones de placas para conmemorar este evento deportivo.

Según lo informado, se implementarán 60 mil placas y, de acuerdo con la demanda, se podrán incrementar. El trámite será aplicable a partir del 9 de marzo, una vez que se publiquen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos.

Placas conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cómo son y por qué son especiales?

Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de Futbol, se diseñó una placa conmemorativa la cual contiene imágenes asociadas a esta contienda mundialista.

Las placas del Mundial 2026 CDMX estarán disponibles en tres colores diferentes: blanco, negro o amarillo. Lo que las hace tan especial es que serán una edición limitada.

¿Quiénes pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 de la CDMX?

Si estás interesado en ser una de las personas que adquieran las placas del Mundial CDMX, podrás hacerlo si tu vehículo pertenece a uno de estos:

Vehículos nuevos adquiridos desde agencia.

adquiridos desde agencia. Vehículos usados previamente en otra entidad federativa.

previamente en otra entidad federativa. Vehículos usados que actualmente cuenten con placas CDMX.

Precio de las placas del Mundial 2026 en CDMX: ¿Cuánto cuesta el trámite?

Las placas del Mundial 2026 en CDMX tendrán un único precio y será de $1,500 pesos mexicanos. Además, la baja de placas de CDMX no tendrá costo.

Mientras que la entrega de las placas del Mundial CDMX en persona no tendrá costo, la entrega a domicilio costará $290 pesos más IVA.

Paso a paso: ¿Cómo tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 de la CDMX?

Para tramitar tus placas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026 podrás hacerlo desde la página web del Gobierno de la Ciudad de México llamada “Placas Mundial 2026 CDMX” o en la App CDMX.

Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Realizar la captura de los datos de tu Placa, NIV y CURP.

SEMOVI validará la información capturada.

Seleccionar el color de placa deseada y se emitirá la orden de pago.

Realizar el pago y agendar la cita para recoger las placas presencialmente, o bien seleccionar la entrega a domicilio.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que con el trámite de las placas conmemorativas se estima una recaudación total de 90 millones de pesos, los cuales se destinarán al fortalecimiento de la electromovilidad, en particular la sustitución de taxis eléctricos.