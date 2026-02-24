Se integro equipo y reconocimiento a la policía municipal de Texcoco en el marco del día de la bandera

Día de la bandera

El presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez encabezó, en el jardín Constitución de Texcoco, la ceremonia cívica en donde se izó la bandera en el asta monumental. Asimismo destacó la presencia de las bandas de Guerra de la Policía Municipal, de la Escuela Secundaria Federalizada Ignacio Ramírez (ESFIR), y la Escuela Secundaria Oficial Miguel León Portilla.

Durante su participación, el presidente municipal agradeció a los jóvenes por su presencia para conmemorar a la bandera mexicana, “porque hoy más que nunca, al verla grande, mediana o chica, nuestro Lábaro Patrio es un símbolo que hoy más que nunca nos da identidad y unión como mexicanos.

Gutiérrez Martínez también agradeció la presencia del profesor Fernando Soto Almazan quien asistió en representación de la Directora de la Escuela Secundaria Oficial de Texcoco Miguel León Portilla; Nicolás Jaime Montero Director de la ESFIR, a la Senadora Suplente por el Estado de México Sandra Luz Falcón Venegas, a la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familias (DIF) de Texcoco Yesenia Armas Tobón; al expresidente municipal de Texcoco Jesús Adán Gordo Ramírez, a los integrantes del cuerpo de Gobierno y a integrantes del gabinete del Ayuntamiento de Texcoco.

Por su parte, la Cronista Municipal de Texcoco Martha Ortega Cantabrana, se encargó de hacer la reseña histórica de la bandera mexicana: “la historia al final no es más que un recuerdo de los amores de un pueblo por sus símbolos y el 24 de febrero es la fiesta de este amor que envuelto en seda y algodón nos recuerda que somos hijos de la misma tierra, herederos de una misma lucha y dueños de un mismo horizonte, en el que ustedes admiran a su bandera jóvenes, demos nosotros gracias a Dios que estamos en un pueblo tranquilo sean estas palabras las que ustedes lleven en este 24 a sus hogares y las viertan y en familia sean ustedes bienvenidos gracias por su atención”.

Mientras que el Primer Regidor de Texcoco Antonio Rivera Mancilla en su intervención comentó que: “la bandera de México es uno de los símbolos patrios, los tres colores representan los valores más profundos heroicos y nobles de nuestra nación, esta esencia, este espíritu, esta mística nacional no debe de desvanecerse, debemos de seguir fomentando gran significado de nación entre cada uno de nosotros de identidad que tenemos como mexicanos para defenderla y cuidarla, en este sentido el trabajo diario que lleva a cabo el gobierno municipal que preside nuestro presidente municipal constitucional Nazario Gutiérrez Martínez que trabaja de la mano del pueblo”.

Antes de que terminara el evento, Nazario Gutiérrez Martínez llevó a cabo la entrega de dos patrullas y tres drones, los cuales vendrán a reforzar a la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad.