Alcaldía Cuauhtémoc proyecta 500 Puntos Violeta rumbo al Mundial 2026

La alcaldía Cuauhtémoc informó que prevé alcanzar 500 Puntos Violeta antes del Mundial de Futbol 2026, como parte de su estrategia de atención y prevención de la violencia contra mujeres y niñas en la demarcación.

De acuerdo con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, actualmente existen 388 espacios identificados como Puntos Violeta en comercios, instituciones educativas y espacios públicos. La meta, señaló, es ampliar la cobertura ante el aumento de visitantes y movilidad que se espera durante el evento deportivo internacional.

El anuncio se realizó en el marco del Día Naranja, durante la décimo tercera sesión del Gabinete Violeta. En ese contexto, la edil indicó que la ampliación de la red busca consolidar un sistema territorial de atención y canalización de casos de violencia de género en una de las zonas con mayor actividad turística, estudiantil y laboral de la capital.

Como parte de la jornada, la alcaldía firmó cartas de colaboración con el CECATI 58, el CECATI 162, el Colegio de Enfermería Guadalupe Plancarte y el Centro de Intervención Juvenil, A.C., con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, orientación y acompañamiento.

Posteriormente, se instaló un nuevo Punto Violeta en la Universidad Latina, campus Roma, donde se impartió una charla dirigida a estudiantes sobre violencia de género y el funcionamiento de la estrategia denominada Reacción Violeta.

Según lo informado, cada Punto Violeta cuenta con personal capacitado para brindar primeros auxilios psicológicos, orientación legal básica y activar protocolos de atención que incluyen contacto con autoridades de seguridad pública y acompañamiento institucional.

La alcaldía señaló que el Mundial 2026 representa un escenario para reforzar políticas de seguridad con perspectiva de género y ampliar metas en materia de prevención y atención de la violencia.