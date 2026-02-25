Aprueba Huixquilucan presupuesto 2026 por más de 4 mil 600 millones de pesos

En una sesión extraordinaria celebrada por el Cabildo, el ayuntamiento de Huixquilucan dio luz verde al paquete fiscal que regirá tanto las finanzas del gobierno municipal como las del organismo operador de agua durante el ejercicio 2026. La aprobación se realizó por unanimidad y contempla una bolsa superior a los cuatro mil 686 millones de pesos para la administración central, la cual será destinada a atender rubros prioritarios como seguridad pública, infraestructura urbana, educación, salud y fomento deportivo, según lo expuesto por las autoridades locales.

Durante la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, detalló que los recursos aprobados permitirán ejecutar programas sociales y obras de gran calado en las tres zonas que integran la demarcación: la tradicional, la popular y la residencial. La alcaldesa subrayó que el objetivo central es mejorar los espacios públicos y la imagen urbana del municipio, manteniendo un enfoque de responsabilidad en el ejercicio del gasto.

“Como lo he hecho desde mi primera gestión al frente del gobierno de Huixquilucan, los recursos se ejercerán de manera responsable y transparente para mejorar la calidad de vida de las personas, principalmente, de quienes más lo necesitan”, afirmó Contreras Carrasco, quien añadió que este equilibrio financiero es resultado de una década de manejo disciplinado de las finanzas públicas municipales.

En la misma sesión, el cuerpo edilicio también avaló por unanimidad el presupuesto específico para Aguas de Huixquilucan, el cual asciende a 955 millones 358 mil 582 pesos. Cabe mencionar que este monto ya había recibido el visto bueno previo del Consejo Directivo del organismo durante su primera sesión ordinaria, lo que agilizó su inclusión en el paquete general aprobado por el cabildo.

La presidenta municipal explicó que los recursos asignados al área de agua se enfocarán en incrementar el abastecimiento del líquido en comunidades, colonias y fraccionamientos. Como parte de esta estrategia, se prevé la incorporación de tecnología avanzada para modernizar la infraestructura hidráulica, con el fin de mitigar los efectos de la temporada de estiaje y garantizar que las viviendas cuenten con el suministro constante.

Actualmente, el municipio opera 15 pozos de agua, resultado de las inversiones realizadas en los últimos diez años. La intención del gobierno local es continuar con este ritmo de trabajo, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad del recurso a través de equipos de punta que optimicen su distribución y reduzcan las pérdidas en la red.

Las autoridades locales destacaron que Huixquilucan mantiene finanzas sanas y sin deudas que comprometan la prestación de servicios básicos. Este manejo, calificado como “responsable y transparente”, ha permitido sostener la calidad en la atención ciudadana y mantener el ritmo de la obra pública sin recurrir a endeudamiento que pudiera poner en riesgo las finanzas futuras del municipio.

Con esta aprobación presupuestal, el gobierno municipal busca sentar las bases para un año de continuidad en los proyectos de desarrollo social y urbano. La distribución equitativa de los recursos entre las distintas zonas del territorio es uno de los ejes centrales de la planeación para 2026, asegurando que las obras y programas lleguen tanto a las zonas más consolidadas como a las que presentan mayores rezagos.